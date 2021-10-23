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Polisin belindeki silahı alıp dehşet saçtı! Biri polis iki kişi yaralandı

AYDIN’ın Nazilli ilçesinde 13 Ekim tarihinde iki husumetli grup arasında hastane önünde kavga çıktı. O sırada polisin belindeki silahı alan bir kişi etrafa ateş açmaya başladı. O anlar kameralara an be an yansırken, biri polis olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli’deki bir restorana eğlenmeye giden grup ile işletme arasında hesap yüzünden tartışma çıktı. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar Nazilli Devlet Hastanesi Acil Giriş önünde karşılaşınca sözlü tartışmanın ardından kavga çıktı.

Kavgayı ayıran polisin belindeki silahı aldı

Polis ekipleri tarafları ayırmak için büyük çaba sarf ederken, C.K. isimli şüpheli polisin belinden silahı alarak ateş etmeye başladı. Çıkan kurşunlardan polis memuru H.G. kolundan, şüphelilerden T.Y. ise ayağından vuruldu. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi kavgayı ayırırken, şüphelileri gözaltına aldı.

Kameralara an be an yansıdı
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler de iki tarafın kavgaya tutuşması ve polislerin kavgayı ayırmaya çalışması ve şüpheli C.K.’nın polisin silahını alarak ateş ederek hastane içine girmesi yer alıyor.

5 şüpheli tutuklandı
Olay sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden beşi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, şüphelilerden beşi ise tutuklandı. Olaydan sonra kaçan bir şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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