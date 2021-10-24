Temel Karamollaoğlu 'erken seçim' için tarih verdi! Cumhur İttifakı'yla bağlar tamamen koptu mu sorusuna yanıt

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV100'de Pınar Işık Ardor'un sunduğu Pazar Siyaseti programına katıldı. Temel Karamollaoğlu, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Oğuzhan Asiltürk'ün vefatından sonra Cumhur İttifakı'yla tamamen bağlar koptu mu?" sorusuna yanıt verdi.



Karamollaoğlu, "Ben Tayyip Bey'in düşmanı da değilim hasmı da değilim. Siyasette düşmanlık da hasımlık da olmaz. Rekabet olur. Farklı kulvarlarda yürüyoruz. Ülkenin problemlerinin çözümünü farklı formüllerle arıyoruz. İttifak içinde de olabiliriz. Geçen sefer de ittifak konusu gündeme geldiğinde. O zaman Sayın Erdoğan'la 2 veya 3 kere görüştüm." dedi.







"Başkanlık Sistemi'ne bütünüyle karşı değiliz"

"Prensiplerimiz var demiştim" diyen Karamollaoğlu "Bizim bugünkü Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne itirazımız var. Aslında Başkanlık Sistemi'ne bütünüyle karşı değiliz ama kontrol edilemeyen sisteme karşıyız. Biz doğrudan doğruya Parlamenter Sistem'e dönebiliriz." İfadelerini kullandı.







"Selahattin Demirtaş tahliye olmalı"

Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili soru üzerine Karamollaoğlu "Selahattin Demirtaş tahliye olmalı. Böyle bir demokrasi böyle bir hukuk devleti olmaz. Bir insanı tutuklayacaksınız hapse atacaksınız. Beraat edecek, tam tahliye edeceği zaman yeni bir dava açacaksınız ve ondan dolayı tutuklayacaksınız. Hukukla böyle oynanmaz, kimse aptal değil. Böyle şey olur mu? Bu hukuk mu olur o zaman? Sayın Erdoğan kendi geçmişini düşünsün. Şiir okuduğu için siyaseten yasaklandı. Bu bir hukuk cinayetiydi. Şimdi başkası okuduğu zaman "Yok arkadaş ben iyi niyetle okudum hepinizin canına okurum" diyor. Buna adalet denir mi?" diye konuştu.



"Osman Kavala için de aynı şeyi söylüyorum"

"Ben hareketleri, tavırları, politikaları itibarıyla bir şahsı veya bir partiyi tasvip etmeyebilirim ama bunun üzerine bir şeyler daha ekleyerek onu düşmanlaştıramam" diyen Karamollaoğlu "Yapmadığı işi, söylemediği sözü ona istinat edemem. Zaten Türkiye'nin problemi şu anda bu. Sayın Erdoğan bunu görse bile görmezden geliyor. Düne kadar, kendisi hukuksuzluğa maruz kaldığı için bütün dünyayı arkasına alarak Türkiye’ye geldi, siyasete girdi. Osman Kavala için de aynı şeyi söylüyorum. Türkiye'nin AİHM kararına uyması gerekiyor, Sayın Erdoğan bunu kendisi getirdi.







"Önümüzdeki senenin sonundan itibaren birkaç ay içinde seçim olabilir"

"Erken seçim olacak mı?" sorusuna net yanıt veren Karamollaoğlu, "Erken seçim mutlaka olacak. 15 gün önce mi olur onu bilmem. Ancak seçim kanununda değişiklik yapacaklar. Onun üzerinden 1 sene geçmesi lazım ki uygulanabilsin. O demektir ki önümüzdeki senenin sonundan itibaren birkaç ay içinde seçim olabilir. Yani 2022'nin sonu veya 2023'ün başı." dedi.