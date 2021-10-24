'Cebimde para yok' dedi gurbetçinin yanıtı olay oldu! Cüzdanını gösterdi Twitter yıkıldı

Sade Vatandaş isimli bir Youtube kanalının yaptığı sokak röportajı sırasında yaşananlar sosyal medyada gündem oldu. Cüzdanındaki dövizleri gösteren bir gurbetçinin gençlerle yaptığı konuşma sosyal medyada çok konuşuldu.

Sokak röportajı sırasında kendisine yöneltilen “Dolar yükseldi, ne düşünüyorsunuz” sorusuna cevap veren gence “Sen 2000'li yıllar öncesini biliyor musun? Neyi kötü lan bu memleketin” diyerek karşılık veren gurbetçi dikkat çekti.



Genç, “Memleket kötü değil memleketi yönetenler kötü” deyince gurbetçi vatandaş, “Para bol oğlum, Sen çalışmadı isen ben ne halt yapayım. Bak parayı görüyor musun yabancı para dolu cebimde 20 bin liralık telefon var” diyerek dövizlerle dolu cüzdanını gösterdi.



"Baban çalışsaydı, adam olsaydı"

Gurbetçi, “Çalışmıyorsan suçlu ben değilim memleketini değil” diyerek insanların çalışmadığını savununca genç isimden “Okumam gerekiyor çalışmam değil” yanıtı geldi. Gurbetçi bu sefer de “Baban çalışsaydı, adam olsaydı. Ülkeyi kötülemeyin” sözleriyle sokaktaki herkesin tepkisini topladı.