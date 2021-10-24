BIST 1.480
DOLAR 9,60
EURO 11,19
ALTIN 553,56
GÜNCEL

'Cebimde para yok' dedi gurbetçinin yanıtı olay oldu! Cüzdanını gösterdi Twitter yıkıldı

Sade Vatandaş isimli bir Youtube kanalının yaptığı sokak röportajı sırasında yaşananlar sosyal medyada gündem oldu. Cüzdanındaki dövizleri gösteren bir gurbetçinin gençlerle yaptığı konuşma sosyal medyada çok konuşuldu.

Sokak röportajı sırasında kendisine yöneltilen “Dolar yükseldi, ne düşünüyorsunuz” sorusuna cevap veren gence “Sen 2000'li yıllar öncesini biliyor musun? Neyi kötü lan bu memleketin” diyerek karşılık veren gurbetçi dikkat çekti.

Genç, “Memleket kötü değil memleketi yönetenler kötü” deyince gurbetçi vatandaş, “Para bol oğlum, Sen çalışmadı isen ben ne halt yapayım. Bak parayı görüyor musun yabancı para dolu cebimde 20 bin liralık telefon var” diyerek dövizlerle dolu cüzdanını gösterdi.

"Baban çalışsaydı, adam olsaydı"
Gurbetçi, “Çalışmıyorsan suçlu ben değilim memleketini değil” diyerek insanların çalışmadığını savununca genç isimden “Okumam gerekiyor çalışmam değil” yanıtı geldi. Gurbetçi bu sefer de “Baban çalışsaydı, adam olsaydı. Ülkeyi kötülemeyin” sözleriyle sokaktaki herkesin tepkisini topladı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kahramanmaraş'ta kamyon bir anda yokuş aşağı gitmeye başladı! Faciayı önledi
Kahramanmaraş'ta kamyon bir anda yokuş aşağı gitmeye başladı! Faciayı önledi
Temel Karamollaoğlu 'erken seçim' için tarih verdi! Cumhur İttifakı'yla bağlar tamamen koptu mu sorusuna yanıt
Temel Karamollaoğlu 'erken seçim' için tarih verdi! Cumhur İttifakı'yla bağlar tamamen koptu mu sorusuna yanıt
'Şok oluyorum' deyip Buket Aydın itiraf etti: Cumhurbaşkanıyla seyahat ederken birden...
'Şok oluyorum' deyip Buket Aydın itiraf etti: Cumhurbaşkanıyla seyahat ederken birden...
İran'da valiye 'Türkçe konuş' tokadı şoku! Ses tüm salonda yankılandı
İran'da valiye 'Türkçe konuş' tokadı şoku! Ses tüm salonda yankılandı
Avcılar'da eşini döven adama meydan dayağı dakikalarca sürdü o anlar kayıttaydı
Avcılar'da eşini döven adama meydan dayağı dakikalarca sürdü o anlar kayıttaydı
Esenyurt'ta korkunç kaza! Metrelerce havaya fırladı o anlar güvenlik kamerasında
Esenyurt'ta korkunç kaza! Metrelerce havaya fırladı o anlar güvenlik kamerasında
Yumruklar havada uçuştu! Serdar Ortaç'ın Karabük konserinde ortalık karıştı
Yumruklar havada uçuştu! Serdar Ortaç'ın Karabük konserinde ortalık karıştı
Polisin belindeki silahı alıp dehşet saçtı! Biri polis iki kişi yaralandı
Polisin belindeki silahı alıp dehşet saçtı! Biri polis iki kişi yaralandı
 Lise öğrencileri arasında tekme tokat kavga etti onlar gülerek kameraya çekti
 Lise öğrencileri arasında tekme tokat kavga etti onlar gülerek kameraya çekti
Ece Üner canlı yayında çirkin teklifi duyunca çıldırdı: Onlar mal değildir!
Ece Üner canlı yayında çirkin teklifi duyunca çıldırdı: Onlar mal değildir!