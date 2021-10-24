Fenerbahçe taraftarının istifaya çağırdığı Ali Koç konuştu

Alanyaspor mağlubiyeti sonrası taraftarların istifaya çağırdığı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maç sonunda taraftarın vermiş olduğu tepkinin haklı olduğunu ifade ederken kadronun şampiyonluk için yeterli olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 2-1 mağlup olmasının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maçın sonunda taraftarın istifa tepkilerine cevap veren Koç, "Gayet normal taraftarın tepkisi. Ama şunu da unutmayın. Fenerbahçe camiasına özel kırılganlık, yıllardır şampiyonluk bekleme durumu var. Bu sene çok büyük umutlarla başladık, taraftarda bunun bilincinde. Kötü gidişatta köşede bekleyip olumsuz alanlara çekmeye hazır bize özel durum var. Taraftar burada haklıdır. Taraftarlar oyuncularımızın maçtan sonra gitmesine de tepki gösterdi. Ben anlam veremedim. Onlar aslında taraftara özür dilemeye gittiler. Bence bir nebze manasızdı ve taraftarın haklı tepkisini başka yerlere çekti" ifadelerini kullandı.

"Bu kadro şampiyonluk için yeterli"

Fenerbahçe kadrosunun şampiyonluk için yeterli olduğunu söyleyen Başkan Koç, "Oynanan futbol ilk 5 haftayı konuşsak şampiyonluğun en büyük adayıydı. Ama son 4 haftada değil. Taraftar tepkisinde haklı. Tepki bu gecede kalmalı ve bu takım toparlanıp skoru da futbolu da yapabilecek kapasitededir. Ben de çok üzgünüm. Ben de istemem bu tip tepkileri ama bizim işimiz anlık saniyelik konulara takılmak değil. Sadece biz düşüş yaşamıyoruz. 3-4 haftadır düşüş yaşayan takımlar var. Ligin 3'te 1'i tamamlandı. Onlara da baktığınız zaman bize has bir şey değil. Bize tepkiler daha fazla olması bize has bir durum" dedi.