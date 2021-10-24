BIST 1.480
DOLAR 9,61
EURO 11,36
ALTIN 553,56
FENERBAHÇE

Fenerbahçe taraftarının istifaya çağırdığı Ali Koç konuştu

Alanyaspor mağlubiyeti sonrası taraftarların istifaya çağırdığı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maç sonunda taraftarın vermiş olduğu tepkinin haklı olduğunu ifade ederken kadronun şampiyonluk için yeterli olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 2-1 mağlup olmasının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maçın sonunda taraftarın istifa tepkilerine cevap veren Koç, "Gayet normal taraftarın tepkisi. Ama şunu da unutmayın. Fenerbahçe camiasına özel kırılganlık, yıllardır şampiyonluk bekleme durumu var. Bu sene çok büyük umutlarla başladık, taraftarda bunun bilincinde. Kötü gidişatta köşede bekleyip olumsuz alanlara çekmeye hazır bize özel durum var. Taraftar burada haklıdır. Taraftarlar oyuncularımızın maçtan sonra gitmesine de tepki gösterdi. Ben anlam veremedim. Onlar aslında taraftara özür dilemeye gittiler. Bence bir nebze manasızdı ve taraftarın haklı tepkisini başka yerlere çekti" ifadelerini kullandı.

"Bu kadro şampiyonluk için yeterli"

Fenerbahçe kadrosunun şampiyonluk için yeterli olduğunu söyleyen Başkan Koç, "Oynanan futbol ilk 5 haftayı konuşsak şampiyonluğun en büyük adayıydı. Ama son 4 haftada değil. Taraftar tepkisinde haklı. Tepki bu gecede kalmalı ve bu takım toparlanıp skoru da futbolu da yapabilecek kapasitededir. Ben de çok üzgünüm. Ben de istemem bu tip tepkileri ama bizim işimiz anlık saniyelik konulara takılmak değil. Sadece biz düşüş yaşamıyoruz. 3-4 haftadır düşüş yaşayan takımlar var. Ligin 3'te 1'i tamamlandı. Onlara da baktığınız zaman bize has bir şey değil. Bize tepkiler daha fazla olması bize has bir durum" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kastamonu Bozkurt'un sokaklarını yeniden sular altında kaldı
Kastamonu Bozkurt'un sokaklarını yeniden sular altında kaldı
İstanbul'da İETT otobüsü bozuldu! Vatandaşlar itti
İstanbul'da İETT otobüsü bozuldu! Vatandaşlar itti
Kahramanmaraş'ta kamyon bir anda yokuş aşağı gitmeye başladı! Faciayı önledi
Kahramanmaraş'ta kamyon bir anda yokuş aşağı gitmeye başladı! Faciayı önledi
Temel Karamollaoğlu 'erken seçim' için tarih verdi! Cumhur İttifakı'yla bağlar tamamen koptu mu sorusuna yanıt
Temel Karamollaoğlu 'erken seçim' için tarih verdi! Cumhur İttifakı'yla bağlar tamamen koptu mu sorusuna yanıt
'Şok oluyorum' deyip Buket Aydın itiraf etti: Cumhurbaşkanıyla seyahat ederken birden...
'Şok oluyorum' deyip Buket Aydın itiraf etti: Cumhurbaşkanıyla seyahat ederken birden...
İran'da valiye 'Türkçe konuş' tokadı şoku! Ses tüm salonda yankılandı
İran'da valiye 'Türkçe konuş' tokadı şoku! Ses tüm salonda yankılandı
İstanbul'da o mahalleyi istila ettiler: Vuruyorum ölmüyor, ortadan ikiye ayrılsa bile yürüyor
İstanbul'da o mahalleyi istila ettiler: Vuruyorum ölmüyor, ortadan ikiye ayrılsa bile yürüyor
Avcılar'da eşini döven adama meydan dayağı dakikalarca sürdü o anlar kayıttaydı
Avcılar'da eşini döven adama meydan dayağı dakikalarca sürdü o anlar kayıttaydı
Esenyurt'ta korkunç kaza! Metrelerce havaya fırladı o anlar güvenlik kamerasında
Esenyurt'ta korkunç kaza! Metrelerce havaya fırladı o anlar güvenlik kamerasında
Yumruklar havada uçuştu! Serdar Ortaç'ın Karabük konserinde ortalık karıştı
Yumruklar havada uçuştu! Serdar Ortaç'ın Karabük konserinde ortalık karıştı