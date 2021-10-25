Temel Karamollaoğlu Mercedes makam araçlarını eleştirirken zor anlar yaşadı

‘Türkiye'de 500 tane Mercedes araba varsa, makam aracı olarak kullanılıyorsa, 700 diyen de var günahtır’ diyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kendi makam aracının ne olduğu sorusuna ‘Mercedes şu anda’ yanıtını verdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV100 ekranlarında Pınar Işık Ardor'un sunduğu Pazar Siyaseti adlı programına konuk oldu.

Programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, Türkiye'deki makam araçlarının markası ve sayısı hakkında konuşurken "Türkiye'de 500 tane Mercedes araba varsa, makam aracı olarak kullanılıyorsa, 700 diyen de var günahtır ya" dedi. Karamollaoğlu, bu sözler üzerine sunucunun sorduğu soru karşısında afalladı.

Pınar Işık Ardor'un "Sizin makam aracınız ne şu anda?" sorusuna Karamollaoğlu bir süre durakladıktan sonra "Mercedes şu anda. Bir tane var, onu söyleyeyim" diyerek cevap verdi.