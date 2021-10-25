AK Partili Mücahit Bilici doları düşürecek formülü açıkladı! 'Vatandaşlarımız müsterih olsun'

AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci, Habertürk TV'de "Dolar kuru ne olursa düşer?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti. "Vatandaşlarımız müsterih olsun" diyen Birinci, doları düşürecek formülü açıkladı...

Habertürk TV'de Kübra Par’ın sunduğu Enine Boyuna programında dolar kurunun nasıl düşeceği tartışıldı. Kübra Par'ın “Döviz kuru ne olursa düşer” sorusunu katılımcılar tek tek cevap verdi. En dikkat çekici cevap AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci'den geldi.

Birinci, doların yükselmesinin iyi bir şey olduğunu savunarak ihracatın yükseldiğini ve kurun yükselmesiyle ihracatta rekor kırıldığını savundu. Birinci, “Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ayda 20 milyar dolar ihracat yapıyor ve rekor kırıyoruz. Arttıkça dolar bolluğu yaşanacak ve düşecektir. Belli bir seviyeye çekeceğiz. Bu günler sayılı” ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi'nden avukat Bülent Kaya ise "Döviz artmaya devam ederse Türkiye ucuz iş gücü haline gelecek. İnsanımız telefondan, bilgisayara birçok ürünü almakta zorlanacak. AK Parti'nin Türkiye'yi bu krizden çıkarma şansı kalmadı." iddiasında bulundu.

Nagehan Alcı ise "Şu aşamada rezervlerimiz sağlam değil. Alt ve orta sınıf çok etkilenecek. Doların sürekli oynak olması yatırımcı ve vatandaş açısından Türkiye'yi cazip olmaktan çıkarıyor" iadelerini kullandı.

Nasuhi Güngör ise "Tek bir insan bile geçim zorluğu yaşıyorsa dünyanın her yerinde ve Türkiye'de bunun sorumlusu tabii ki iktidarlardır. Fakat para hareketlerini ve enflasyonu manipüle eden dış faktörler de var" dedi.