Ayaklarını yıkayıp krem sürdürdü! Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu: Erkeğim, gel yamacıma

Peçeli dans videosuyla Habertürk'teki işinden olan spor spikeri Hande Sarıoğlu'nun iddia programındaki ilginç anları izleyenleri şaşkına çevirdi. Son yayında partneri tarafından bacağının okşanması gündem olan Sarıoğlu, bu kez partnerine yayında ayaklarını yıkattı.

Habertürk TV'de spor spikerliği yaparken sosyal medya hesabından yayınladığı peçeli mezdeke videosu nedeniyle işinden olan Hande Sarıoğlu, Youtube'da yayında yapan Sports Digitale kanalına transfer olmuştu. Sarıoğlu ile Ertan Süzgün'ün Sports Digitale YouTube kanalında yayınlanan bahis programında geçen haftalarda partneri Sarıoğlu'nun ayağını okşamaya başlayan Süzgün, peş peşe övgüler yağdırmıştı.



Sarıoğlu'nun ayağını incelerken konuşan Süzgün, "Artık Hande o kadar yorgun ki damarları çıkmış. Çalışmaktan, ben kaybettikçe eve o para getirdiği için şuraya bak damarları çıktı. Seni düşürdüğüm durumdan sonra bir daha iddia oynamayacağım. Rızkımızı dışarıya vermeyeceğim. Ayakları güzel, kolları, kokusu… Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyor çünkü" ifadelerini kullanmıştı. Süzgün'ün hareketlerinin ardından şaşkınlığını gizleyemeyen Hande Sarıoğlu, "Bana mı yürüyorsun lan?" diyerek tepki göstermişti. Partnerinin "Devam edelim" sözlerine aldırış etmeyen Sarıoğlu, "Arkadaşlar ara verelim, Ertan fenalaştı. Ertan kendine gel" demişti.







Ayaklarını yıkadı, kremledi

O programda yaşananlar hafızalarda hala dururken bu defa Sarıoğlu, partnerine ayaklarını yıkattı. Ayağını yıkatan Sarıoğlu bu şekilde iddia tahmini yapmaya çalıştı. Ardından da Sarıoğlu partnerine dönerek "Aşkım, bebeğim, tamam tamam" diyerek yıkamayı sonlandırdı. Hande Sarıoğlu ayağını yıkattıktan sonra da partnerine krem sürdürmeyi ihmal etmedi. Ardından da Sarıoğlu partnerine, "Erkeğim, gel yamacıma" diyerek partneriyle yan yana oturdu.