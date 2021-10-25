Libya'da nakit para taşıyan helikopter düştü! İşte o anlar...

LİBYA'da nakit para taşıyan helikopter, Terhune kentindeki stadyuma yaptığı iniş sırasında düştü.

Libya’nın Tarhuna şehrinde Libya Hava Kuvvetleri’ne ait milyonlarca nakit taşıyan bir helikopterin kaza yaptığı açıklandı. Mi-17 tipi helikopterin yüklü miktarda nakit parayla futbol sahasına inişi sırasında kaza geçirdiği bildirilirken, helikopterde bulunan iki kişinin yaralandığı bildirildi. Helikopter kaza sonucu kullanılmaz hale gelirken, yüklü miktarda paranın akıbetine ilişkin bir bilgi verilmedi.