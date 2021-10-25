BIST 1.486
DOLAR 9,75
EURO 11,34
ALTIN 564,70
DÜNYA

Libya'da nakit para taşıyan helikopter düştü! İşte o anlar...

LİBYA'da nakit para taşıyan helikopter, Terhune kentindeki stadyuma yaptığı iniş sırasında düştü.

Libya’nın Tarhuna şehrinde Libya Hava Kuvvetleri’ne ait milyonlarca nakit taşıyan bir helikopterin kaza yaptığı açıklandı. Mi-17 tipi helikopterin yüklü miktarda nakit parayla futbol sahasına inişi sırasında kaza geçirdiği bildirilirken, helikopterde bulunan iki kişinin yaralandığı bildirildi. Helikopter kaza sonucu kullanılmaz hale gelirken, yüklü miktarda paranın akıbetine ilişkin bir bilgi verilmedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Suriyeliler ekonomiyle dalga geçti! TikTok'taki muz akımı büyük tepki çekti
Suriyeliler ekonomiyle dalga geçti! TikTok'taki muz akımı büyük tepki çekti
Temel Karamollaoğlu Mercedes makam araçlarını eleştirirken zor anlar yaşadı
Temel Karamollaoğlu Mercedes makam araçlarını eleştirirken zor anlar yaşadı
AK Partili Mücahit Bilici doları düşürecek formülü açıkladı! 'Vatandaşlarımız müsterih olsun'
AK Partili Mücahit Bilici doları düşürecek formülü açıkladı! 'Vatandaşlarımız müsterih olsun'
Antalya'da can çekişen motorcuya öyle bir şey dedi ki büyük tepki çekti!
Antalya'da can çekişen motorcuya öyle bir şey dedi ki büyük tepki çekti!
Teşkilat 20. bölüm fragmanı
Teşkilat 20. bölüm fragmanı
Elkızı 2. bölüm fragmanı
Elkızı 2. bölüm fragmanı
Kardeşlerim 26. bölüm fragmanı
Kardeşlerim 26. bölüm fragmanı
Gönül Dağı 38. bölüm fragmanı
Gönül Dağı 38. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 601. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 601. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm fragmanı