Melih Gökçek video paylaştı 'seyredin de şükretmeyi öğrenin' dedi yorum yağdı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye başkanı Melih Gökçek'in sosyal medyadaki videolu paylaşımına çok sayıda yorum geldi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye başkanı Melih Gökçek'in Twitter'daki paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

ABD'de çekilen görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaşan Gökçek, "İşte ABD... Kiliseden yemek kuyrukları... Türkiye'deki felaket tellallarına duyurulur. Seyredin de şükretmeyi öğrenin" diye yazdı.

Kimileri paylaşıma destek çıkarken kimileri de Gökçek'e sert eleştiriler yöneltti.

Gökçek: Çocukcağız geçinemiyor

Edis isimli bir kullanıcının "Türkiye'nin çoğu bu durumda kimse geçinemiyor" paylaşımına yanıt veren Gökçek, bu kullanıcının deniz dalışı yaptığı at sürdüğü sahilden paylaşımlar yaptığı fotoğraflarını Twitter sayfasından yayınladı.

Gökçek, "Tweetlerine baktım. Gerçekten Edis çok mağdur. Çocukcağız geçinemiyor" diye yazdı.