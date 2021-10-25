BIST 1.493
DOLAR 9,55
EURO 11,10
ALTIN 555,73
MEDYA

Bloomberg canlı yayınında zor anlar: Oğlunuz Yunan hükümeti için mi çalışıyor?

Finans uzmanı Jacob Funk Kirkegaard'ın Avrupa ekonomisinin mevcut durumu hakkında Bloomberg kanalına verdiği röportaj oğlu tarafından bölündü.

Alman Marshall Fonu'nun kıdemli üyelerinden Jacob Funk Kirkegaard, Alman Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann'ın istifasına ilişkin Bloomberg'e röpotaj verdi. Kirkegaard, ABD doları ve euro kurunu ele alırken, oğlu arka planda belirdi. Sunucu, "Oğlunuz Yunan hükümeti için mi çalışıyor?" sorusunu sorana kadar Kirkegaard, oğlu orada yokmuş gibi davranmaya çalışarak zor anlar yaşadı.

Kirkegaard, olaydan sonra LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımda, "Ders... Pokemon kartları oynayacağına söz verir ve kapını kilitlemeyi unutursan... Bedel ödeme riskini alırsın" dedi. Daha önce 2017 yılında Kore uzmanı Prof. Robert Kelly'nin BBC'ye verdiği röpotaj çocukları tarafından 'basılmış', durum sosyal medyada çokça konuşulmuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yürek yakan isyan! Çevreci ressam Gökçe Erhan'ın basın açıklaması öncesi evini yaktılar
Yürek yakan isyan! Çevreci ressam Gökçe Erhan'ın basın açıklaması öncesi evini yaktılar
Yer: İstanbul! Yolun karşısına geçti: Görenler şaşkına döndü
Yer: İstanbul! Yolun karşısına geçti: Görenler şaşkına döndü
Antalya'da genç kıza kapkaç dehşeti sigara bahanesiyle yaklaştı
Antalya'da genç kıza kapkaç dehşeti sigara bahanesiyle yaklaştı
Libya'da nakit para taşıyan helikopter düştü! İşte o anlar...
Libya'da nakit para taşıyan helikopter düştü! İşte o anlar...
Temel Karamollaoğlu Mercedes makam araçlarını eleştirirken zor anlar yaşadı
Temel Karamollaoğlu Mercedes makam araçlarını eleştirirken zor anlar yaşadı
Denizli'de yasak ilişki krizi! Babasına şantaj yapıldı: Tekme tokat dövdü
Denizli'de yasak ilişki krizi! Babasına şantaj yapıldı: Tekme tokat dövdü
AK Partili Mücahit Bilici doları düşürecek formülü açıkladı! 'Vatandaşlarımız müsterih olsun'
AK Partili Mücahit Bilici doları düşürecek formülü açıkladı! 'Vatandaşlarımız müsterih olsun'
Antalya'da can çekişen motorcuya öyle bir şey dedi ki büyük tepki çekti!
Antalya'da can çekişen motorcuya öyle bir şey dedi ki büyük tepki çekti!
Seren Serengil'den 'zina yasası' çağrısı: Eşlerini aldatan kadın ve erkek hapis cezası alsın
Seren Serengil'den 'zina yasası' çağrısı: Eşlerini aldatan kadın ve erkek hapis cezası alsın
Teşkilat 20. bölüm fragmanı
Teşkilat 20. bölüm fragmanı