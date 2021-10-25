Bloomberg canlı yayınında zor anlar: Oğlunuz Yunan hükümeti için mi çalışıyor?

Finans uzmanı Jacob Funk Kirkegaard'ın Avrupa ekonomisinin mevcut durumu hakkında Bloomberg kanalına verdiği röportaj oğlu tarafından bölündü.

Alman Marshall Fonu'nun kıdemli üyelerinden Jacob Funk Kirkegaard, Alman Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann'ın istifasına ilişkin Bloomberg'e röpotaj verdi. Kirkegaard, ABD doları ve euro kurunu ele alırken, oğlu arka planda belirdi. Sunucu, "Oğlunuz Yunan hükümeti için mi çalışıyor?" sorusunu sorana kadar Kirkegaard, oğlu orada yokmuş gibi davranmaya çalışarak zor anlar yaşadı.



Kirkegaard, olaydan sonra LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımda, "Ders... Pokemon kartları oynayacağına söz verir ve kapını kilitlemeyi unutursan... Bedel ödeme riskini alırsın" dedi. Daha önce 2017 yılında Kore uzmanı Prof. Robert Kelly'nin BBC'ye verdiği röpotaj çocukları tarafından 'basılmış', durum sosyal medyada çokça konuşulmuştu.