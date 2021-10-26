BIST 1.510
DOLAR 9,46
EURO 10,98
ALTIN 550,62
YEREL

Kocaeli'de akaryakıt istasyonunda feci kaza! Görüntüler ortaya çıktı: Son anda kurtuldu

KOCAELİ'de akaryakıt istasyonuna dalan ticari taksinin önce hurda aracına, ardından da otomobile çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. 1 kişinin öldüğü kazada kağıt toplayıcısının da son anda kurtulduğu görüldü.

Kaza, Gölcük ilçesi D-130 Karayolu Yazlık mevkiinde bugün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 241 T 5014 plakalı ticari taksi akaryakıt istasyonuna daldı. İstasyonda park halindeki 34 ME 1440 plakalı hurda aracına çarpan taksi, daha sonra yıkama sırası bekleyen 41 FU 394 plakalı Honda marka otomobile çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan taksi, akaryakıt istasyonunun çevresinde bulunan börekçi dükkanının önünde durabildi. İstasyon çalışanlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hurda aracının ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza sebebiyle hurda aracında bulunan malzemeler ise akaryakıt istasyonunun çevresine saçıldı.


Kazadan son anda kurtuldu
Öte yandan kaza anı, çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, süratle gelen ticari taksinin hurda aracına, ardından da yıkama sırası bekleyen otomobile çarptığı görülüyor. Aynı zamanda görüntülerde ismi öğrenilemeyen kağıt toplayıcısının seyir halinde ilerlediği ve kazadan son anda kurtulduğu görülüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Benim Hayatım 1. bölüm fragmanı
Benim Hayatım 1. bölüm fragmanı
Sana Söz 1. bölüm fragmanı
Sana Söz 1. bölüm fragmanı
Ayaklarını yıkayıp krem sürdürdü! Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu: Erkeğim, gel yamacıma
Ayaklarını yıkayıp krem sürdürdü! Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu: Erkeğim, gel yamacıma
Bloomberg canlı yayınında zor anlar: Oğlunuz Yunan hükümeti için mi çalışıyor?
Bloomberg canlı yayınında zor anlar: Oğlunuz Yunan hükümeti için mi çalışıyor?
Yer: İstanbul! Yolun karşısına geçti: Görenler şaşkına döndü
Yer: İstanbul! Yolun karşısına geçti: Görenler şaşkına döndü
Melih Gökçek video paylaştı 'seyredin de şükretmeyi öğrenin' dedi yorum yağdı
Melih Gökçek video paylaştı 'seyredin de şükretmeyi öğrenin' dedi yorum yağdı
Antalya'da genç kıza kapkaç dehşeti sigara bahanesiyle yaklaştı
Antalya'da genç kıza kapkaç dehşeti sigara bahanesiyle yaklaştı
Libya'da nakit para taşıyan helikopter düştü! İşte o anlar...
Libya'da nakit para taşıyan helikopter düştü! İşte o anlar...
Suriyeliler ekonomiyle dalga geçti! TikTok'taki muz akımı büyük tepki çekti
Suriyeliler ekonomiyle dalga geçti! TikTok'taki muz akımı büyük tepki çekti
Temel Karamollaoğlu Mercedes makam araçlarını eleştirirken zor anlar yaşadı
Temel Karamollaoğlu Mercedes makam araçlarını eleştirirken zor anlar yaşadı