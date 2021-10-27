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ABD'nin Tayvan çağrısı Çin'i kızdırdı

ABD'nin Tayvan çağrısı Çin'i kızdırdı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Tayvan'ın Birleşmiş Milletler'e (BM) katılımı için çağrıda bulunmasına sert tepki göstererek Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu hatırlattı.

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Peki yönetiminin Tayvan İşleri Dairesi Sözcüsü Ma Xiaoguang "Birleşmiş Milletler egemen devletlerden oluşan bir uluslarararası örgüttür. Tayvan ise Çin'in bir parçasıdır. Çin Halk Cumhuriyeti bütün Çin'in tek yasal yönetimini temsil eder. Tayvan'ın Birleşmiş Milletler'e katılma hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.

Sözcü ayrıca "Tayvan'ın bağımsızlık için ABD'ye dayanma illüzyonunu bir kenara bırakması" gerektiğini de sözlerine ekledi.

Blinken'ın Tayvan açıklaması

Antony Blinken, pazartesi günü yaptığı açıklamada Tayvan'ın dışlanmasının BM ve diğer bağlı kuruluşlardaki bütün üyelerin yararına olacak önemli çalışmalara zarar verdiğini belirtti.

Buna örnek olarak Tayvan'ın havaalanından yılda on milyonlarca yolcunun seyahat etmesine rağmen Ulluslararası Hvacılık Kurumu'nun toplantılarında temsil edilmediğine dikkat çeken Blinken dünyanın Taipei yönetiminin pandemiyle mücadelesinden öğrenecek çok şeyi olmasına rağmen Tayvan'ın Dünya Sağlık Örgütü'nde de yer almadığını hatırlattı.

Dünyanın dört bir yanından sivil toplum üyelerinin her gün BM'deki faaliyetlere katıldığını ancak Tayvan'daki bilim insanları, teknik uzmanlar, iş insanları, sanatçılar, eğitimciler, öğrenciler, insan hakları savunucuları ve diğerlerinin bu faaliyetlere giriş ve katılımlarının sırf sahip oldukları pasaportlar nedeniyle engellendiğinin altını çizen Blinken "Tüm BM üye devletlerini, Tayvan'ın BM sistemi genelinde ve uluslararası toplumda güçlü ve anlamlı katılımını desteklemek için bize katılmaya teşvik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Blinken'ın bu açıklamalarının geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Joe Biden'in Tayvan'ın saldırıya uğraması durumunda adayı savunmaya kararlı olduğu yönündeki açıklamasının ardından gelmesi dikkat çekti

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