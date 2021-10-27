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EDHO yapım ekibi rest çekti ATV'de Eşkıya Hükümdar Olmaz'ın ilk bölüm yayınlanmadı

EDHO yapım ekibi rest çekti ATV'de Eşkıya Hükümdar Olmaz'ın ilk bölüm yayınlanmadı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonunun ilk bölümünü bekleyen izleyiciler şaşkın. ATV yönetiminin sözleşmeyle ilgili verdiği sözü tutmaması nedeniyle yapım ekibi de "Biz işi bitiriyoruz" diyerek yeni bölümü kanala vermediği öne sürüldü.

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Başrollerini Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Tarık Ünlüoğlu ve Can Gürzap'ın oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk bölümünü bekleyen izleyiciler kötü bir sürpriz yaşadı.

ATV'nin günlerdir tanıtımını yaptığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisini izlemek için ekranlarının karşısına geçenler, başrolünü Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın oynadığı Baba Parası filmiyle karşılaştı.

Sözler tutulmadı iddiası

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bugün kanala dizi ekibi tarafından 200. bölüm teslim edilecekti. Ancak ATV yönetimi sözleşmeyle ilgili verdiği sözü tutmadı. Bunun üzerine yapım ekibi kanala restini çekerek yeni bölümü vermedi. Yapım ekibinin "Biz işi bitiriyoruz" dediği iddia edildi.

Resmi açıklama gelmedi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon son bölümünün yayınlanmamasıyla ilgili ne kanaldan ne de dizinin yapım şirketinden resmi bir açıklama geldi.

Geçtiğimiz günlerde diziseverlerin ilgiliyle takip ettiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'la ilgili farklı bir kanala geçeceği iddia edilmişti.

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