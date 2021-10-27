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İYİ Parti'de tezkere çatlağı! Meral Akşener'e uymayan isim bakın kim çıktı

İYİ Parti'de tezkere çatlağı! Meral Akşener'e uymayan isim bakın kim çıktı

İYİ Parti'nin "Evet" oyu vereceklerini açıkladığı Irak ve Suriye tezkeresine İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz'ın "Hayır" dediği ortaya çıktı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda CHP ve HDP'nin "Hayır" oylarına karşı AKP,  MHP ve İYİ Parti'nin "Evet" oylarıyla kabul edildi.

 İYİ Parti'de Cumhurbaşkanlığı tezkeresine ilişkin açıklamayı 20 Ekim tarihinde partinin genel başkanı Meral Akşener yapmış ve "Evet" oyu vereceklerini belirtmişti. İYİ Parti'nin aldığı grup kararına rağmen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tezkereye "Hayır" oyu verdiğini açıkladı.


"'Hayır' diye parmak kaldırdım"
CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın oy pusulasını paylaştığı tweeti alıntılayan Yılmaz, "Sistem parmak izimi okumadığı için ben de bu pusulayı "ret" deyip imzaladım. Ancak oylama elektronik oylama yerine parmak kaldırmak suretiyle yapılınca 'Hayır' diye parmak kaldırdım ve pusulayı yırtıp çöpe attım. Keşke saklasaymışım" ifadelerini kullandı.

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