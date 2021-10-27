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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a jet cevap! 'Oynatalım Uğurcuğum'

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a jet cevap! 'Oynatalım Uğurcuğum'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısındaki konuşmasında kendisini videolar ile hedef alan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında kendisine hedef alan videolar göstermesine jet bir yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Şahıs, grup konuşması yapıyor; dakikalarca videolarımı gösteriyor. Sevgili Şahsım, görüyorum ki muhalefet olmayı iyice kabullenmişsin. "Oynatalım Uğurcuğum" siyasetinde sana başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

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