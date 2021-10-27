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Almanya'da Meclis Başkanvekilliğine ilk kez bir Türk seçildi

Almanya'da Meclis Başkanvekilliğine ilk kez bir Türk seçildi

Almanya'nın Federal Meclis Başkanvekilliğine ilk kez Türk kökenli bir milletvekili seçildi. Sosyal Demokrat Partili Aydan Özoğuz, 727 milletvekilinden 544'ünün "evet" oyunu aldı.

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Almanya Federal Meclis Genel Kurulu 26 Eylül seçimlerinin ardından ilk kez toplandı. Meclis Başkanı ve başkanvekilleri için oylama yapıldı.

Sosyal Demokrat Partili Aydan Özoğuz bir ilke imza attı. Ülkede ilk kez Türk kökenli bir milletvekili Meclis Başkanvekili oldu.

54 yaşındaki Aydan Özoğuz 1967'de Almanya'nın Hamburg kentinde doğdu.

Özoğuz, 2013-2018 arasında Sosyal Demokrat Parti hükümetinin Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

Federal Meclis'in yeni başkanı ise yine Sosyal Demokrat Partili Baerbel Bas oldu.

Parlamentonun kurucu toplantısının gerçekleşmesiyle başbakan ve diğer federal bakanların görev süresi de resmi olarak sona erdi.

Başbakan Angela Merkel, yeni meclisin ilk oturumunda seyirci bölümünde oturdu.

Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Merkel'den, yeni bir hükümet kurulana kadar hükümet faaliyetlerini sürdürmesini istedi.

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