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Fatih Altaylı'dan 'Türk Bayrağına muz' isyanı! Bu rezillik de görmezden mi gelinecek?

Fatih Altaylı'dan 'Türk Bayrağına muz' isyanı! Bu rezillik de görmezden mi gelinecek?

Fatih Altaylı, Suriyeli mültecilerin 'muz' kampanyasına isyan etti. Altaylı, "Memleketini terk edip kaçan yavşak grubundan biri, Türk bayrağına muz koyarak kendince alay etmiş, bunların kollanması gerçek bir rezillik..." dedi.

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Türkiye'deki bazı Suriyeli göçmenlerin, Türk çocuklarının ekonomik sıkıntılarıyla alay etmek için sosyal medya üzerinden başlattıkları muz yeme görüntüleri kampanyasının şirazesinden çıkmasına isyan etti. "Rezillik Türk bayrağına dil uzatmaya, Türk bayrağı ile alay etmeye kadar vardı" diyen Fatih Altaylı, "Memleketini terk edip kaçan yavşak grubundan biri, Türk bayrağındaki Ay’ın üzerine muz koyarak instagram üzerinden kendince Türk gençleri ile alay etmiş." diye yazdı. İşte Altaylı'nın o yazısı...

Artık şirazesinden çıktı

Türkiye’deki bazı Suriyeli göçmen “veletlerin” tavrı gerçekten can sıkıcı olmaya başladı. “Muz” üzerinden başlattıkları rezillik sürüyor. Bazı göçmenlerin Türk çocuklarının ekonomik sıkıntıları ile alay etmek için sosyal medya üzerinden başlattıkları muz yeme görüntüleri kampanyası artık şirazesinden çıktı.

Memleketini terk edip kaçan yavşak grubundan biri...

Rezillik Türk bayrağına dil uzatmaya, Türk bayrağı ile alay etmeye kadar vardı. Memleketini terk edip kaçan yavşak grubundan biri, Türk bayrağındaki Ay’ın üzerine muz koyarak instagram üzerinden kendince Türk gençleri ile alay etmiş.

Bu gerçek bir rezillik. Buna sessiz kalınması ve bu tiplerin hala iktidar tarafından koruyup kollanması da öyle. Asıl mesele ise bunların Türkiye’nin geleceği için yarattığı tehlike.

Sığındığı topraklara ve kendilerine bakıp besleyen ülkeye karşı bu denli saygısız, bu denli düşmanca ve bu denli şerefsizce bir yaklaşım içinde olan bir güruhun bu ülkedeki varlığı hala sorgulanmıyor ve kayıtsız şartsız kabul ediliyorsa, kızılması gereken bu göçmen güruhu değil, bunların bu denli fütursuzca hareket etmesine imkan sağlayanlardır.

Şu olasılığı da göz ardı ediyor değilim. Bu bir provokatif faaliyet de olabilir. Ama bunun öyle olup olmadığı bu rezilliği görmezden gelerek değil, bu rezillik soruşturularak ortaya çıkarılabilir.

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