Günlerdir artıyordu! Gram 545 liradan satılıyor yıl sonu için flaş tahmin

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından 545,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 894 lira, Cumhuriyet altını da 3.652 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.787 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceğine ilişkin endişelere karşın altının ons fiyatının 1.810 direncinden başlayan düşüşünü sürdürdüğünü kaydetti.

Faiz kararı bekleniyor

Bugün ABD'de açıklanacak toptan eşya stokları ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, yarınki Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararlarının beklendiğini ifade etti.



Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Altın alınır mı satılır mı?

Analist Tunç Şatıroğlu da yatırımcıya tavsiyeler verdi. Şatıroğlu, "537'de destek bulmuş. Belki biraz daha düşüş olabilir. Ama ben altını tutarım. Eğer 533'e gelirse oradan alınabilir. Tekrar yükselişe geçer 557'nin üzerinde kapanıyorsa bir daha alınabilir sonra. Bunun haricinde ne alınır ne satılır. Altında 27 Eylül'de alın demişiz. Bir sonraki hedef 590." dedi.