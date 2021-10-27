Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında konuştu CHP'ye HDP tepkisi: Biat etti!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. CHP'nin ilk defa tezkerede 'hayır' oyu vermesi üzerine HDP'nin yaptığı tehdidi hatırlatan Erdoğan, "HDP yöneticileri CHP'ye çağrı yaptılar. Açıkça CHP tehdit edildi. Böyle bir durumda onurlu parti liderinin 'Siz kim oluyorsunuz' diyerek ağızlarının payını vermesi beklenirdi." dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda son dakika açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde ekonomi, büyükelçiler krizi ve CHP'nin hayır oyu verdiği tezkere konusu var. Büyükelçilerle yaşanan Osman Kavala krizi için konuşan Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun tutumunu eleştirerek şunları söyledi: "Geçtiğimiz günlerde yaşanılan olayda duruşumuz Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etmiş. Yüzsüzlük abidesinin böyle bir duruşu anlamasını beklemiyorduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

*Bugün plan bütçe komisyonunda başlayacak ve 6 Aralık'tan itibaren Genel Kurul'da devam edecek bütçe rakamları enine boyuna değerlendirilecektir.

*Meclis'e sunduğumuz 2022 bütçe teklifi, AK Parti olarak damgamızı vurduğumuz 20'inci bütçe teklifimizdir. Geniş bir zamana yayılan büyük emek verilen bir çalışmadır. Uzun bir maratonun ardından ortaya çıkan bu bütçe teklifi ülkemizin yol haritası mahiyetindedir.

*OVP'de bütçenin ana omurgasını oluşturan hedefler yer almaktadır. 6 Aralık'tan itibaren genel kurulda devam edecek müzakerelerde değerlendirilecektir. Toplam 224 kamu ihalesini kapsayan ödeneklerin dağılımı ülkemizin kalkınma hedeflerini, milletimizin ihtiyaçlarını gözeten bir anlayışla yapılmıştır. Bütçede en büyük payı yine eğitim almaktadır. Sağlığa ayrılan pay da artırılmıştır. Sosyal yardımları da bütçenin yüzde 6'sı seviyesine yükselttik. İçinden geçtiğimiz şu kritik dönemde savunma sanayini de ihmal etmedik.

*Toplam 224 kamu idaresini kapsayan ödeneklerin dağılımı, ülkemizin kalkınma hedeflerini ve milletimizin gerçeklerini gözeten adil bir anlayış ile yapılmıştır.

*Sanayicimizden esnaf ve zanaatkarımıza kadar her kesim bütçenin kayda değer kalemleri arasında yer alıyor. Savunma sanayimizi güçlendirecek bütçeyi de ihmal etmedik.

Yeşil iklim fonu

*Nasıl koronavirüsün üstesinden güçlü sağlık altyapısıyla geliyorsak iklim değişikliğini de yeşil kalkınma devrimiyle aşacağız. Milli teknoloji hamlesi bizi savunma sanayi olmak üzere önemli yere taşıdı. Ülkemizi her karış toprağıyla geliştirecek, milletimizin refahını artıracak projeleri yapmaya devam edeceğiz. Ülkemize yeşil iklim fonundan 3 milyar 750 milyon dolarlık kaynak sağlanması için mutabakat zaptı imzalandı. Bu kaynağın 12,5 milyon dolar ile 66,5 milyon dolarlık kısmı hibe olarak kullanılacaktır.

CHP'ye tezkereye hayır oyu tepkisi

*Dün Meclis'te terörle mücadelede sınır ötesi operasyonların yapılabilmesi için tezkere oylandı. HDP yöneticileri CHP'ye çağrı yaptılar. Açıkça CHP tehdit edildi. Böyle bir durumda onurlu parti liderinin 'Siz kim oluyorsunuz' diyerek ağızlarının payını vermesi beklenirdi. Artık karşımızda böyle bir CHP mevcut değildir. Tezkereye 'Hayır' diyeceklerini ilan ettiler. CHP'nin HDP'ye biat etmesi üzücü. Önemli olan CHP'nin HDP'ye teslim olmasıdır, yazık. Biz kimin kılıcını çaldığınızı biliyoruz da kendinizi bu kadar belli etmeyin bari.

*Biz bu güne kadar nasıl CHP'ye ve iplerini ellerine verdiği efendilerine rağmen ülkemizin güvenliğini sağlayacak adımları atmışsak bundan sonra da atmayı sürdüreceğiz

Erdoğan: "Kendilerine Mustafa Kemal'in askerleri diyenlerin, 'Mustafa Kemal'in itleri' diyerek hakaret edenlerin dümen suyuna girdiğini görmek bizim bile ağırımıza gidiyor"

*TSK'nın sınır ötesi harekatlarının sokaktan toplanan rastgele kişilerle yapıldığını sanacak kadar cahil bir tiple karşı karşıyayız

Büyükelçiler krizi tepkisi

*Geçtiğimiz günlerde yaşanılan olayda duruşumuz Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etmiş. Yüzsüzlük abidesinin böyle bir duruşu anlamasını beklemiyorduk.

*Ülkemize, yargımıza bühtan edilen ilk açıklamayı sevinçle karşılayıp özür açıklaması karşısında hayal kırıklığına kapılanların bu topraklarla gönül bağı, kök bağı yoktur.