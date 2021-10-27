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Cumhurbaşkanı Erdoğan o CHP'li isme tepki gösterdi! Aliyev 'Bu adamı kapıdan sokmam' demiş! Ülkeye ihanet etmiş!

Cumhurbaşkanı Erdoğan o CHP'li isme tepki gösterdi! Aliyev 'Bu adamı kapıdan sokmam' demiş! Ülkeye ihanet etmiş!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ savaşında Türkiye ve Azerbaycan hakkında tepki çeken açıklamalar yapan CHP'li Ünal Çeviköz için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Ben bu adamı bir daha bu kapıdan içeri sokmam" dediğini anlattı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, büyükelçilerin skandal Osman Kavala çağrısına tepki gösteren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Ünal Çeviköz ile ilgili bir soru da soruldu. 

Azerbaycan'a da ihanet etti

Erdoğan, bu soruya şu karşılığı verdi: 

"Bunlardan biri de geçmişte Bakü'de büyükelçi olarak görev yapmıştı, şimdi CHP'de güya siyaset yapıyor. İlham Bey'le konuşurken o bile "Ben bu adamı bir daha bu kapıdan içeri sokmam" dedi. Çünkü Azerbaycan'a da ihanet etti. Sen önce bir defa büyükelçilik yaptığın ülkenin siyasetine saygılı olmayı öğren. Bunu öğrenmedi ki bu adam. Şu anda da rastgele işte nasıl olduysa siyaset yapıyor. Biz bu tür siyasetçileri cepten çıkarıyoruz. Bunların siyaseti öğrenmeleri için daha çok fırın ekmek yemeleri lazım. Bunlar büyükelçilik yapmış, siyasetçilik değil. Siyasetçilik başka bir şey, büyükelçilik başka bir şey."

Ne demişti?

2001-2004 yılları arasında Türkiye'nin Azerbaycan Büyükelçisi olarak görev yapan CHP milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz "Ülkemizde görev yapan 10 Büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmesi Türkiye'nin uluslararası alandaki yalnızlığını telafisi olmayan bir boyuta taşıyacaktır. Dışişleri Bakanının bu hatadan dönülmesi için gereğini yapacağını umuyorum. Aksi takdirde görevden affını istemesi gerekir." ifadelerini kullanmıştı.

Karabağ savaşı sırasında da skandal sözler söylemişti

Çeviköz,  Azerbaycan'a yapılan saldırı ve Türkiye'nin bu saldırı karşısındaki tutumu hakkında çok tepki çeken sözler sarf etmişti: "Gelen haberlerde, Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor." açıklamasını yaptı.

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