BIST 1.504
DOLAR 9,51
EURO 11,05
ALTIN 545,95
HABER /  GÜNCEL
ADV Mobil uygulamayı indir anında 100 TL Kazan

Aksaray Üniversitesi'nde doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi gözaltına alındı

Aksaray Üniversitesi'nde doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi gözaltına alındı

AKSARAY Üniversitesi'ne yapılan akademisyen ataması sonrası sunulan birçok belgenin sahte olduğunu belirten paylaşımlar yapan Nevşin Mengü, belgelerinin sahte olduğunu söylediği Zehra Zulal Atalay Laçin'in atamasının iptal edildiğini duyurmuştu

Abone ol

Aksaray Üniversitesi'nde, doçentlik belgesi sahte olduğu anlaşılan ve hukuki süreç başlatılan öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin gözaltına alındı.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörlüğü, 22 Ekim'de İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi'ne ataması iptal edilen öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin hakkında, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

Şikayet üzerine polis merkezine ifadeye gelen Atalay, "dolandırıcılık" ve "evrakta sahtecilik" suçlarından gözaltına alındı. Atalay'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

ASÜ öğretim üyeliğini iptal etmişti

ASÜ Rektörlüğü'nden 22 Ekim'de yapılan açıklamada, 28 Eylül'de İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi'ne atanan ve sosyal medyada tartışma konusu olan bir öğretim üyesinin, üniversiteye sunduğu ve atanmasına temel teşkil eden doçentlik belgesiyle ilgili oluşan tereddütün ciddiyetle takip edildiği, ilgili kurumla yazışma yapıldığı, gelen belge üzerine bahse konu kişinin atanmasının iptal edildiği bildirilmişti.

Açıklamada, söz konusu kişi ile ilgili hukuki sürecin başlatıldığı belirtilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de el yazısını düzeltmek isterken geliştirdi! Patentini aldı
Kocaeli'de el yazısını düzeltmek isterken geliştirdi! Patentini aldı
Türk-İş araştırması! 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 10 bin 76 lira oldu
Türk-İş araştırması! 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 10 bin 76 lira oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyükelçi krizinde çok sert geri adım cevabı: Benim kitabımda yok!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyükelçi krizinde çok sert geri adım cevabı: Benim kitabımda yok!
Denizli'de beyaz altın yüzleri güldürdü: Kilosu 10 TL'ye satılıyor
Denizli'de beyaz altın yüzleri güldürdü: Kilosu 10 TL'ye satılıyor
Ekonomik güven endeksi düşüşte TÜİK açıkladı
Ekonomik güven endeksi düşüşte TÜİK açıkladı
TRT Genel Müdür Yardımcılığına Ziyad Varol atandı
TRT Genel Müdür Yardımcılığına Ziyad Varol atandı
Ertuğrul Özkök halay sonrası koronavirüse nasıl yakalandığını anlattı: Bir hata yaptım...
Ertuğrul Özkök halay sonrası koronavirüse nasıl yakalandığını anlattı: Bir hata yaptım...
Yarın okullar yarım gün mü 28 Ekim okullar öğleden sonra tatil mi?
Yarın okullar yarım gün mü 28 Ekim okullar öğleden sonra tatil mi?
Adıyaman'da vakalar arttı! 64 ev Kovid-19 karantinasına alındı
Adıyaman'da vakalar arttı! 64 ev Kovid-19 karantinasına alındı
Bulgaristan'da asgari ücret Türkiye'yi geçince akın akın alışverişe geliyorlar
Bulgaristan'da asgari ücret Türkiye'yi geçince akın akın alışverişe geliyorlar