BIST 1.512
DOLAR 9,48
EURO 11,03
ALTIN 546,88
HABER /  EKONOMİ
ADV Mobil uygulamayı indir anında 100 TL Kazan

Döviz bürolarından protesto kararı! Kepenk indirecekler

Döviz bürolarından protesto kararı! Kepenk indirecekler

Döviz büroları Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenlemesine tepki gösterecek. Protesto için 4 Kasım'da protesto amacıyla geçici süre kepenk indirilecek.

Abone ol

Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu Temsilcisi Ulaş Çabuk, 4 Kasım saat 11:45'te protesto amacıyla geçici süre kepenk indireceklerini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından A grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye B grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı ise 1 milyon TL'den 5 milyon TL'ye çıkarılmıştı.

Yetkili müesseselerin özkaynaklar toplamı tutarının, asgari ödenmiş sermaye tutarının altına düşmemesi zorunlu olmuştu.

Söz konusu düzenlemeyle döviz alım satımlarında kimlik tespiti de zorunlu hale getirilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Fuhuş şebekesinin elebaşları, anne ve kızı çıktı
Fuhuş şebekesinin elebaşları, anne ve kızı çıktı
Tokat'ta koronavirüse yakalandı! Sezaryenle doğum yaptıktan 6 gün sonra öldü
Tokat'ta koronavirüse yakalandı! Sezaryenle doğum yaptıktan 6 gün sonra öldü
Isparta'daki feci olay! Sokakta ölü bulunan Hülya kendini vurmuş
Isparta'daki feci olay! Sokakta ölü bulunan Hülya kendini vurmuş
Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında konuştu CHP'ye HDP tepkisi: Biat etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında konuştu CHP'ye HDP tepkisi: Biat etti!
28 Ekim üniversiteler tatil mi öğleden sonra tatil mi?
28 Ekim üniversiteler tatil mi öğleden sonra tatil mi?
Fatih Altaylı'dan 'Türk Bayrağına muz' isyanı! Bu rezillik de görmezden mi gelinecek?
Fatih Altaylı'dan 'Türk Bayrağına muz' isyanı! Bu rezillik de görmezden mi gelinecek?
Zincir marketler fahiş fiyatlar için savunma yaptı
Zincir marketler fahiş fiyatlar için savunma yaptı
Suudi Arabistan’dan Pakistan’a nakit ve petrol desteği
Suudi Arabistan’dan Pakistan’a nakit ve petrol desteği
Başkasının yerine e-devlet şifresi alınıyor mu?
Başkasının yerine e-devlet şifresi alınıyor mu?
Yarın özel sektöre öğleden sonra tatil mi kimlere tatil?
Yarın özel sektöre öğleden sonra tatil mi kimlere tatil?