Döviz bürolarından protesto kararı! Kepenk indirecekler

Döviz büroları Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenlemesine tepki gösterecek. Protesto için 4 Kasım'da protesto amacıyla geçici süre kepenk indirilecek.

Abone ol

Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu Temsilcisi Ulaş Çabuk, 4 Kasım saat 11:45'te protesto amacıyla geçici süre kepenk indireceklerini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından A grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye B grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı ise 1 milyon TL'den 5 milyon TL'ye çıkarılmıştı.

Yetkili müesseselerin özkaynaklar toplamı tutarının, asgari ödenmiş sermaye tutarının altına düşmemesi zorunlu olmuştu.

Söz konusu düzenlemeyle döviz alım satımlarında kimlik tespiti de zorunlu hale getirilmişti.