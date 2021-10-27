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Isparta'daki feci olay! Sokakta ölü bulunan Hülya kendini vurmuş

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Isparta'daki feci olay! Sokakta ölü bulunan Hülya kendini vurmuş

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde, silah sesi duyulması üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polisin, sokakta göğsünden vurulmuş halde ölü bulduğu Hülya A.'nın (39), intihar ettiği anlaşıldı.

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Eğirdir'de dün öğle saatlerinde Adayolu Caddesi'nde otogar yakınında silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Hülya A.'yı göğsünden vurulmuş halde buldu.

Polis, olayın ardından eşi C. A.'nın ifadesini aldı. Araştırma sonrasında Hülya A.'nın intihar ettiği anlaşıldı. Yaklaşık 2 yıl önce evlendiği asker eşiyle tartışan Hülya A.'nın öğle saatlerinde valiziyle evden ayrıldığı, yanına kocasının tabancasını da aldığı belirtildi.

Hülya A.'nın cenazesi Isparta Şehir Hastanesi Morgu'ndan ailesi tarafından teslim alındı.

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