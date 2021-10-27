Hayata açılan renkli kapı: Büyükyalı

Deniz semti Büyükyalı’da, İstanbul’u huzurla ve eğlenerek yaşamak mümkün. Şehrin bir ucundan diğer ucuna gitmek yerine; yaşamın tadını tarihi atmosferde çıkarabilir, tiyatrodan sergiye, organik pazardan gastronomik restoranlara aradığınız her şeyi Büyükyalı’da bulabilirsiniz.

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İstanbul, dünya çapında cazibesi her yıl artan kozmopolit kent... Bu şehirde yaşamak ve bu şehri yaşamak arasında ise büyük fark var. Hayata bakışımızı kökünden değiştiren pandemi ile huzurlu yaşam, herkesin arayışı haline geldi. Şehrin en önemli kıyı şeridine yer alan Büyükyalı ise sunduğu huzur, konfor ve farklı alanlardaki pek çok seçeneğiyle yaşanacak yerler sıralamasında üst sıralarda yer almaya başladı.

Büyükyalı, tarihi bir lokasyonda yer alması sebebiyle geçmiş ve bugünü harmanlayan bir yaşam sunuyor. 111 bin metrekarelik alana yayılan bu bölgede yaşayanlar için hayat, İstanbul karmaşasına girmeden kolaylıkla akıyor. Evinden çıkan herkes 5 dakika içinde sahile, tiyatroya, sergiye, konsere, spora, organik pazara gidebiliyor. Camdan dışarı baktığında deniz manzarasında ruhunu hafifletirken, yaşadığı semtin 5 dakikalık mesafesindeki dünyaca ünlü restoranlarda misafirlerini ağırlayabiliyor.

İstanbul’un trafiğine takılmadan Avrasya Tüneli ve Marmaray’a yakınlığı sebebiyle de tercih edilen Büyükyalı, sakinlerine modern mimariye sahip evlerinde dingin bir hayat sunuyor. Doğanın cömertçe sunulduğu yaşam alanları, bahçeleri, 17. kattaki havuzlu daireleri ve masmavi manzarası ile bir deniz semtinden fazlasını sunuyor.

Fişekhane kültür-sanatı kucaklıyor

İstanbul, yüz yıllardır kültür-sanata verdiği değerle de tüm dünyanın odağında bulunuyor. Yaratıcı endüstrilerin böylesi yoğun üretim yaptığı bu şehirde, söz artık Fişekhane’de. Büyükyalı ile iç içe olan Fişekhane’de sanatseverlerin ilk günden bu yana yoğun ilgi gösterdiği sinema, tiyatro, konser ve sergiler her geçen gün daha geniş kitlelere ulaşıyor.

Sultanahmet Meydanı, Kız Kulesi nasıl İstanbul’un ikonik lokasyonlarıysa, artık Fişekhane de ‘İstanbul’un tarihi ve gezilecek yerler’ listesinde. Çağdaş sanat alanının en güçlü markası Contemporary İstanbul, vakfın ilk ve daimi sergi mekanı Cocoon’u Fişekhane’de açtı. Erdal Beşikçioğlu’nun kurduğu Tatbikat Sahnesi, Fişekhane Ana Sahne’de tüm oyunlarını tiyatro severlerle buluşturuyor. Taş Meydan’da günün farklı saatlerinde bir konserle karşılaşmak ve günün yorgunluğunu atmak mümkün.

Tüm bunlar olurken Fişekhane’nin bir diğer önemli yanı da, dünya mutfağından damakta harikalar yaratacak lezzetlerin olması. Ünlü şef Murat Bozok Ferida ile Ömür Akkor ise Zennup 1884 ile Fişekhane müdavimlerine damakları tatlandıracak deneyimler yaşatıyor. 140 yıllık aile geleneği olan Akdeniz ve Lübnan mutfağını temsil eden Al Hallab da Dubai’den sonra ilk kez Fişekhane’de yer alıyor. Bu lezzet durakları ise muhteşem gastronomi turunun sadece küçük bir kesitini misafirlerine sunuyor.