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Gramı 548 lira olan altın alınır mı satılır mı? Altın uzmanı Tunç Şatıroğlu açıkladı

Gramı 548 lira olan altın alınır mı satılır mı? Altın uzmanı Tunç Şatıroğlu açıkladı

Rekor üstüne rekor kıran altında bugün gerileme var. Yatırımcıların ise kafası karışık.. Şu sıralarda gram altın 548 lira seviyesinden işlem görürken çeyrek altın da 900 liradan alıcı buluyor. Piyasa Uzmanı Tunç Şatıroğlu yatırımcıya önemli mesajlar verdi.

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Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel 568 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 557,3 liradan tamamladı. 

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 547-548 bandında işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 900 lira, Cumhuriyet altını da 3.670 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.801 dolardan alıcı buluyor.

Analistler ne diyor?

Analistler, ABD ile Çinli yetkililer arasındaki görüşmeler sonrası artan küresel risk iştahının altının ons fiyatını baskıladığını belirterek, bugün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşün yurt içinde altın fiyatlarının hızlı gerilemesine sebep olduğunu kaydetti.

Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 9,4680 seviyesinde bulunuyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.815 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Piyasa Uzmanı Tunç Şatıroğlu da yatırımcılara önemli mesajlar verdi. Şatıroğlu, "Gram altında 27 Eylül'deki AL sinyali ve yükseliş trendi devam etmektedir. Henüz bir değişiklik yoktur. Kanalın üzerinden aşağı doğru dönmüştür ancak henüz bu bir SAT sinyali değildir. Satayım mı bozayım diye sorulan sorulara yasal olarak cevap vermem mümkün değildir. Genel trend yukarı yönlüdür, arada geri çekilmeler olur. Bunları yakalamak isteyen supertrend nedir, hareketli ortalama nedir, zarar kes nedir bilmeli. Bilmeden yapmamalı." ifadelerini kullandı.

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