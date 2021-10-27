Müge Anlı ile Tatlı Sert Atv canlı yayında Şahin Cemal Durmaz’ın fotoğrafları ilk kez paylaşıldı

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'te günlerdir ekrana getirilen 'DJ Gezgin (Mehmet Karahan) cinayeti'ne ilişkin, öz ablası Fatma Karadağ'ın cinayete ilişkin yaptığı bir itirafla başlayan konu, cinayet filmlerini aratmıyor. Kayıp olarak aranan kardeşi Mehmet Karahan için Müge Anlı’ya başvuran Fatma Karadağ, sevgilisinin kardeşini döverek öldürdüğünü, cesetle günlerce aynı evde kaldığını söylemişti. Her geçen gün Müge Anlı'nın canlı yayınında bir önceki açıklamalarını çürütür nitelikte tutarsız söylemleriyle Müge Anlı başta olmak üzere tüm stüdyoyu şaşkınlığa sürükleyen Fatma Karadağ, kardeşinin ölüsüyle günlerce aynı evde kaldığını, sevgilisi Cemal Durmaz'ın kardeşinin ölü bedenini tuvalete oturttuğunu, her gün kokmasın diye çiçek gibi suladığını söylemiş, bu ifadeleri dile getirirken gülünce, 'Türk televizyon tarihinde bu da oldu' dedirten bir yayın yaşatmıştı. Ardından Fatma Karadağ'ın Şahin Cemal Durmaz ile akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayeleri olduğu ortaya çıkmıştı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün Şahin Cemal Durmaz'ın ilk kez fotoğrafı yayınlandı ve Durmaz'ın kişisel Facebook hesabında yayınladığı silah görüntüleri ortaya çıktı.