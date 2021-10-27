Müge Anlı ile Tatlı Sert Atv canlı yayında Şahin Cemal Durmaz’ın fotoğrafları ilk kez paylaşıldı
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayında DJ Gezgin olarak bilinen Mehmet Karahan cinayetinde sır perdesi aralanıyor. Karahan'ın öz ablası Fatma Karadağ tutarsız açıklamalasıyla Müge Anlı'yı çileden çıkarırken, sevgilisi Şahin Cemal Durmaz'ın fotoğrafları ilk kez yayınlandı ve sosyal medyada paylaştığı silah görüntüleri ortaya çıktı.
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'te günlerdir ekrana getirilen 'DJ Gezgin (Mehmet Karahan) cinayeti'ne ilişkin, öz ablası Fatma Karadağ'ın cinayete ilişkin yaptığı bir itirafla başlayan konu, cinayet filmlerini aratmıyor. Kayıp olarak aranan kardeşi Mehmet Karahan için Müge Anlı’ya başvuran Fatma Karadağ, sevgilisinin kardeşini döverek öldürdüğünü, cesetle günlerce aynı evde kaldığını söylemişti. Her geçen gün Müge Anlı'nın canlı yayınında bir önceki açıklamalarını çürütür nitelikte tutarsız söylemleriyle Müge Anlı başta olmak üzere tüm stüdyoyu şaşkınlığa sürükleyen Fatma Karadağ, kardeşinin ölüsüyle günlerce aynı evde kaldığını, sevgilisi Cemal Durmaz'ın kardeşinin ölü bedenini tuvalete oturttuğunu, her gün kokmasın diye çiçek gibi suladığını söylemiş, bu ifadeleri dile getirirken gülünce, 'Türk televizyon tarihinde bu da oldu' dedirten bir yayın yaşatmıştı. Ardından Fatma Karadağ'ın Şahin Cemal Durmaz ile akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayeleri olduğu ortaya çıkmıştı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün Şahin Cemal Durmaz'ın ilk kez fotoğrafı yayınlandı ve Durmaz'ın kişisel Facebook hesabında yayınladığı silah görüntüleri ortaya çıktı.
Canlı yayında akıl almaz iddialar
Manisa Turgutlu'da radyoculuk yapan 38 yaşındaki Mehmet Karahan, 2017 yılının şubat ayında şüpheli bir şekilde kayboldu., 2017 yılında şüpheli bir şekilde kayboldu. O günden bu yana kayıp olarak aranan kardeşi Mehmet Karahan ile ilgili Müge Anlı’ya başvuran Fatma Karadağ, canlı yayında akıl almaz iddialarda bulundu.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp olarak aranan kardeşi Mehmet Karahan için programa çıkan Fatma Karadağ, 2017 yılında sevgili olduğu kişi tarafından kardeşinin dövülerek öldürüldüğünü, cesetle günlerce aynı evde kaldığını iddia etti. O dönem kocasından kaçıp birlikte yaşamaya başladığı Cemal Durmaz tarafından kardeşinin para mevzusu yüzünden dövülerek öldürüldüğünü iddia eden Fatma Karadağ, cesedin bulunması ve gerçeklerin açığa çıkması için Müge Anlı’dan yardım istedi.
"Kardeşimi öldürdükten sonra çiçekli pijamalarını giydirdi"
İddiasına göre sevgilisi Cemal Durmaz ile dağ başında bir evde kalan Karadağ, “Etrafta konu komşu yoktu. Kardeşimi öldürdükten sonra çiçekli pijamalarını giydirdi. Tuvalete oturttu. Kokmasın diye her gün banyoda yıkadı. İçeriye de oda parfümü sıkıyordu. Beni bir süre evden dışarı gönderdi. O sırada kardeşimi halıya sarıp gömmüş” şeklinde konuştu.