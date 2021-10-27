MAK Araştırma'dan çok konuşulacak anket! Neden AK Parti'ye oy vermekten vazgeçtiler?

Mehmet Ali Kulat'ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı MAK Danışmanlık, 'Ekim 2021 Türkiye Gündem Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. MAK'ın araştırması 11-21 Ekim tarihleri arasında 30'u büyükşehir olmak üzere 71 şehirde 5 bin 750 kişi ile yapıldı. Türkiye'nin en öncelikli sorunu açık ara hayat pahalılığı ve işsizlik gelirken, seçmenlerin çok büyük bir bölümü geçen seçimde oy verdiği partiye tekrar oy vermeyeceğini açıkladı. İşte anketten çarpıcı sonuçlar...