MAK Araştırma'dan çok konuşulacak anket! Neden AK Parti'ye oy vermekten vazgeçtiler?
MAK Danışmanlık'ın "Ekim 2021 Türkiye Gündem Araştırması"ndan dikkat çeken sorular ve dikkat çeken cevaplar çıktı. Son seçimde oy verdiği partiyi değiştireceğini söyleyenler çoğunlukta iken AK Parti ile ilgili sorulara gelen cevaplar tartıma çıkaracak cinsten...
Mehmet Ali Kulat'ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı MAK Danışmanlık, 'Ekim 2021 Türkiye Gündem Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. MAK'ın araştırması 11-21 Ekim tarihleri arasında 30'u büyükşehir olmak üzere 71 şehirde 5 bin 750 kişi ile yapıldı. Türkiye'nin en öncelikli sorunu açık ara hayat pahalılığı ve işsizlik gelirken, seçmenlerin çok büyük bir bölümü geçen seçimde oy verdiği partiye tekrar oy vermeyeceğini açıkladı. İşte anketten çarpıcı sonuçlar...
En önemli sorun açık ara hayat pahalılığı ve işsizlik
MAK Araştırma'nın anketinde katılımcılara "Size göre ülkemizin en öncelikli çözülmesi gereken sorunu nedir?" diye sorulmuş. Ankete katılanların yüzde 54'ü bu soruya 'hayat pahalılığı ve işsizlik' cevabını verdi. Yüzde 16 'en önemli sorun 'eğitim' derken, yüzde 14 ise 'göçmenler', yüzde 10 ise 'adaletsizlik' cevabı verdi.
Erken seçim gerekli mi?
Ankette vatandaşlara "Size göre ülkemizde bir erken seçim gerekli mi?" diye soruldu. Katılımcıların yüzde 42'si "Evet gerekli" derken, yüzde 43'ü 'hayır gerekli değil' cevabını verdi. Yüzde 15 ise 'kararsız' ve 'cevap yok' dedi...
Erdoğan tekrar aday olursa oy verir misiniz?
MAK anketinde katılımcılara "Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz?" diye soruldu. Ankete katılanların yüzde 37'si "Kesinlikle oy veririm" derken, yüzde 9 ise 'Verebilirim ama bu karşısındaki adaylara bağlı" dedi. Yüzde 42 "kesinlikle oy vermem" derken, yüzde 12 ise kararsız kaldı...