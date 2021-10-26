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Gaziantep'te girdiği banyodan uzun süre çıkmadı! İçeri giren aile şok oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gaziantep'te girdiği banyodan uzun süre çıkmadı! İçeri giren aile şok oldu

GAZİANTEP'te şofbendeki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan 8 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

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Olay, Şahinbey ilçesi kırsal Sarıbaşak Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 8 yaşındaki Abik Enver Arı, duş almak için girdiği banyoda şofbendeki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapıldı. Girdiği banyodan uzun süre çıkamayan çocuktan haber alamayan ailesi, banyoya girdiklerinde çocuğu yerde hareketsiz şekilde buldu. Daha sonra durum 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan çocuğu, ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanenin yoğun bakım servisinde 3 gün boyunca yaşam savaşı veren Abik Enver Arı, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İnceleme başlatıldı
Çocuğun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Şahinbey ilçesi Sarıbaşak Mahallesinde defnedileceği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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