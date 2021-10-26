HDP'li Pervin Buldan'dan tezkereye evet oyu

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda Suriye ve Irak tezkereleri oylandığı sırada Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanı Pervin Buldan, kazara 'evet' için elini kaldırdı.

TÜRKİYE'nin Irak ve Suriye topraklarında yuvalanan terör örgütlerine yönelik operasyonları devam ederken Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yetkilendirilmesini içeren cumhurbaşkanlığı tezkeresi 2 yıl daha uzatılmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda oylandı.

Partiler adına yapılan konuşmaların ardından yapılan oylamada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP), 'hayır' oyu kullandı. Söz konusu tezkere; AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve İYİ Partinin 'evet' oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı.

HDP, tezkereye 'hayır' derken en ön sırada oturan HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, yanlışlıkla elini 'evet' için kaldırdı. Grup Başkanvekili Meral Danış Bektaş da Buldan'ın elini indirmeye çalışsa da Buldan'ın oyu 'evet' olarak sayıldı.