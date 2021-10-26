Doğu Perinçek beğenmedi! Elçiler geri adım atmadı; bu ölümcül bir tuzak

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 10 ülkenin büyükelçisinin Osman Kavala konusundaki geri adımını beğenmedi. "Elçilerin açıklamasında geri adım yok" diyen Perinçek "Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a geri adım attırma tuzağı var. Bu ölümcül bir tuzak." dedi.

ABD Büyükelçiliği önderliğinde 10 ülke büyükelçisinin 'Osman Kavala serbest bırakılsın' bildirisinden geri adım atmasını Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek beğenmedi. Bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geri adım attırmak için bir tuzak olduğunu öne süren Doğu Perinçek, Erdoğan'ın danışman ekibini suçladı. İşte Perinçek'in açıklamasından satır başları...

- Burada geri adım yok. Bu neye benziyor, bakın bir adam cinayet işlemiş cinayet işledikten sonra Türk ceza kanununa göre cinayet işlemek hukuka aykırıdır. Ama 'ben cinayet işledim, yanlış yaptım, hatamı düzeltiyorum. Türkiye Cumhuriyeti devletinden, Türk milletinden özür diliyorum bir daha biz Türkiye’nin iç işlerine karışmayacağız' diye bir şey yok.

Burada bir tuzak var arkası uçurum...

- Geri adım değil. Viyana sözleşmesine gönderme yapıyor. Böyle bir şey yok. Kendilerinin Viyana sözleşmesini ihlal ettiklerine dair bir ifade var mı burada? Hiçbir şey yok.

- Bakın burada bir tuzak var. Kendileri bir geri adım atmıyor ama sayın Cumhurbaşkanım Tayyip Erdoğan’a geri adım attırarak geri adımda ne var biliyor musunuz? Uçurum var. Yani arkasında geri adım attığı zaman Sayın Tayyip Erdoğan orada bir uçurum var.

Cumhurbaşkanı danışmanları çevresindeki hava

- AK Parti çevrelerinde hem sayın Cumhurbaşkanımızın çevresinde Cumhurbaşkanı danışmanları çevrelerinde “tamam özür dilediler bu iş bitti” gibi bir hava var.

- Türkiye’nin iç işlerine karışmalarını kınadıklarınızı ve buna bağlı olarak görevlerine son verdikleriniz açıklarsanız zaten bizim o istenmeyen adam talimatını uygulamamıza gerek kalmaz.

- Bunun dışındaki tavırlar Cumhurbaşkanına ölümcül bir tuzaktır. Arkasında boşluk var. Geri adım atacağı bir zemin bu konuda yok. Bunu buradan ifade ediyorum ve Tayyip Erdoğan’ı yıkma planından ABD vazgeçmemiştir, vazgeçmeyecektir. O nedenle bu sürece Sayın Cumhurbaşkanını bu açıdan bakması son derece isabetli olur.