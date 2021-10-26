BIST 1.508
DOLAR 9,46
EURO 11,00
ALTIN 548,67
YEREL

Gaziantep'te gelin ve damada takı yerine araç lastiği hediye ettiler

Anadolu Ajansı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde servis şoförü Nihat Alyukarı'nın düğün töreninde, davetliler takı yerine çifte minibüs lastiği hediye ettiler.

Gaziantep'te Seher ve Nihat Alyukarı çifti, İslahiye ilçesinde bir düğün salonunda yapılan törenle hayatlarını birleştirdi. Düğüne katılan davetlilerden Yasin ve İbrahim Göğebakan, servis şoförü Nihat Alyukarı'ya hediye olarak süsledikleri minibüs lastiğini hediye etti.

Arkadaşlarının hediyesi karşısında şaşıran damat Alyukarı, "Bizim için sürpriz oldu. Şok oldum, kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Çifte araç lastiği hediye eden lastik dükkanı sahibi İbrahim Göğebakan da "Arkadaşımıza düğün hediyesi olarak çeyrek altından daha pahalı olan kendi aracının lastiğini hediye etmeyi düşündük. Allah hayırlı, uğurlu etsin inşallah." diye konuştu.

Düğünler için alışılmışın dışında olan hediye, damat ve gelinin yanı sıra davetlileri de gülümsetti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Güntekin Onay'dan canlı yayında küfür kazası! Reji son anda fark etti
Güntekin Onay'dan canlı yayında küfür kazası! Reji son anda fark etti
Adana'da 'dur' ihtarına uymadı! Savunması pes dedirtti: Para ile...
Adana'da 'dur' ihtarına uymadı! Savunması pes dedirtti: Para ile...
Meral Akşener: Ekrem İmamoğlu'nun yüzünde Rabbi Yessir
Meral Akşener: Ekrem İmamoğlu'nun yüzünde Rabbi Yessir
Kocaeli'de akaryakıt istasyonunda feci kaza! Görüntüler ortaya çıktı: Son anda kurtuldu
Kocaeli'de akaryakıt istasyonunda feci kaza! Görüntüler ortaya çıktı: Son anda kurtuldu
Sana Söz 1. bölüm fragmanı
Sana Söz 1. bölüm fragmanı
Sibel Can ile Emir Sarıgül kameralara yakalandı
Sibel Can ile Emir Sarıgül kameralara yakalandı
Ayaklarını yıkayıp krem sürdürdü! Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu: Erkeğim, gel yamacıma
Ayaklarını yıkayıp krem sürdürdü! Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu: Erkeğim, gel yamacıma
Bloomberg canlı yayınında zor anlar: Oğlunuz Yunan hükümeti için mi çalışıyor?
Bloomberg canlı yayınında zor anlar: Oğlunuz Yunan hükümeti için mi çalışıyor?
Yürek yakan isyan! Çevreci ressam Gökçe Erhan'ın basın açıklaması öncesi evini yaktılar
Yürek yakan isyan! Çevreci ressam Gökçe Erhan'ın basın açıklaması öncesi evini yaktılar
Yer: İstanbul! Yolun karşısına geçti: Görenler şaşkına döndü
Yer: İstanbul! Yolun karşısına geçti: Görenler şaşkına döndü