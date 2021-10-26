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MEDYA

Canlı yayında gergin anlar! Bardaklar havada uçuştu

Galatasaray’ın tribün liderlerinden Oğuz Altay ile spor yorumcusu Emre Bol arasında çıkan 2010-2011 sezonu şampiyonluğu tartışması sırasında bardaklar havada uçuştu.

TV 100’de yayınlanan “VAR odası” isimli spor programı canlı yayınında gergin anlar yaşandı. 

Galatasaray’ın tribün liderlerinden Oğuz Altay ile spor yorumcusu Emre Bol arasında çıkan 2010-2011 sezonu şampiyonluğu tartışması sırasında bardaklar havada uçuştu. 

Birbirine bardak fırlatan iki isimden Oğuz Altay daha sonra ayağa kalkarak Emre Bol’un üzerine yürüdü.

Program reklama gitmek zorunda kaldı.

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