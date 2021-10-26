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MEDYA

Güntekin Onay'dan canlı yayında küfür kazası! Reji son anda fark etti

beIN SPORTS'ta yayınlanan programda Güntekin Onay'ın mikrofonu açık kalınca ettiği küfür herkes tarafından duyuldu.

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide konuk olduğu Beşiktaş'a 2-1 yenildi. Galatasaray, Beşiktaş'ın 2016 yılında faaliyete geçen stadı Vodafone Park'ta oynadığı 6. maçta da galibiyet elde edemedi. Vodafone Park'ta 2016-2017 sezonunda oynadığı ilk maçta rakibi ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, bu statta sonraki 5 sezonda yaptığı 5 karşılaşmayı da yitirdi.

Maç sonu beIN SPORTS'ta yayınlanan programda Güntekin Onay'ın mikrofonu açık kaldı. Tam reklama girecekken rejideki kişilere seslenen Güntekin Onay, ''ulan programın anasını...'' diyerek isyan etti. Mikrofonu açık kalan tecrübeli sunucuyu araya giren reklam kurtardı ve devamındaki sesler duyulmadı.

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