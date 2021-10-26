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POLİTİKA

Bülent Arınç'ın sözleri yeniden gündemde! Sorosçu denilmesi yanlış, baş tacımızdı!

Büyükelçiler kriziyle tekrar gündeme gelen ve Osman Kavala'nın da yönetiminde bulunduğu George Soros'un kurduğu Açık Toplum Vakfı için Bülent Arınç'ın geçmişte kullandığı sözler yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Soros artığı diyerek Türkiye'deki olaylar için Kavala'yı işaret etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osman Kavala için Sorosçu nitelendirmesi yaparak Türkiye'deki pek çok sokak olaylarını terörize ettiğini söylediği Osman Kavala'nın da yönetiminde bulunduğu Açık Toplum Vakfı için Bülent Arınç'ın 2020 yılında söylediği sözler yeniden gündemde.

Bülent Arınç, yargılanması devam eden Osman Kavala için Erdoğan’ın ‘Sorosçu’ eleştirilerine tepki göstererek, 2002’de George Soros’un kurduğu Açık Toplum Vakfı’nın 2002’dedeki Türkiye Danışma Kurulu Başkanı olan Nafiz Can Paker hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu, ‘O zamanlar baştacımızdı’ dedi.

Eski Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Bülent Arınç, TV5 isimli televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iş insanı Osman Kavala konusunda sert eleştiriler yönelttiği George Soros hakkında çarpıcı sözler söylemişti.

Soros baş tacımızdı

Arınç, Soros'un kurucusu olduğu Açık Toplum Vakfı’nın  2002’deki Türkiye Danışma Kurulu Başkanı olan Nafiz Can Paker ile birçok görüşmeler yapıldığını söyledi. 

O dönemde ‘Paker’in araştırmalarını done olarak kullandıklarını’ belirten Arınç,  “Can Paker bana 5 defa gelmiştir, Soros o zaman baştacı ettiğimiz, şu an da baş tacı olan yerlerde” dedi. Erdoğan’ın bu yöndeki eleştirilerine de değinen Arınç, “İnsanların ‘vay Sorosçu’ diye suçlanması yanlış. Kendimize saygımız olmalı. Mesela ben hükümetteyken yaptığımız her şeyi savunurum, bugün de savunurum. Neden? Çünkü bunu beraber yaptık; inanarak yaptık” dedi. 

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