Bülent Arınç'ın sözleri yeniden gündemde! Sorosçu denilmesi yanlış, baş tacımızdı!

Eski Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Bülent Arınç, TV5 isimli televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iş insanı Osman Kavala konusunda sert eleştiriler yönelttiği George Soros hakkında çarpıcı sözler söylemişti.

Soros baş tacımızdı

Arınç, Soros'un kurucusu olduğu Açık Toplum Vakfı’nın 2002’deki Türkiye Danışma Kurulu Başkanı olan Nafiz Can Paker ile birçok görüşmeler yapıldığını söyledi.

O dönemde ‘Paker’in araştırmalarını done olarak kullandıklarını’ belirten Arınç, “Can Paker bana 5 defa gelmiştir, Soros o zaman baştacı ettiğimiz, şu an da baş tacı olan yerlerde” dedi. Erdoğan’ın bu yöndeki eleştirilerine de değinen Arınç, “İnsanların ‘vay Sorosçu’ diye suçlanması yanlış. Kendimize saygımız olmalı. Mesela ben hükümetteyken yaptığımız her şeyi savunurum, bugün de savunurum. Neden? Çünkü bunu beraber yaptık; inanarak yaptık” dedi.