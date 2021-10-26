Fox Tv Yasak Elma son bölümünde Yıldız'ın intikamı Twitter'ı salladı: Son metres bükücü!

Yıldız'ın intikam planı Yasak Elma'ya damga vurdu! Paylaşımlar Twitter'ı kasıp kavurdu. Yıldız'ın, kocası Çağatay ve sevgilisi Kurmru'yu herkesin önünde rezil ettiği anlar "Son metres bükücü' caps'iyle sosyal medyada viral oldu.

FOX TV'de pazartesi akşamları ekranlara gelen Yasak Elma 5. sezonunda da fırtınalar estirmeye devam ediyor. Dizi yeni bölümüyle yine sosyal medyada gündem oldu. Yıldız’ın eşi Çağatay’ın Kumru ile olan ilişkini deşifre ettiği anlar geceye damga vurdu. sosyal medyada Yıldız karakterini canlandıran Eda ece'nin capsleri paylaşılarak 'Son metres bükücü' yakıştırmaıs yapıldı.

FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma, dün akşam 117. yeni bölümüyle ekrana geldi.

Başrollerini Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen ve Berk Oktay'ın paylaştığı Yasak Elma, dün akşam nefes kesen bir bölümle izleyicisiyle buluştu. Yasak Elma son bölümde, eşi Çağatay ile en yakın arkadaşı Kumru'nun yasak aşk yaşadığını öğrenen Yıldız, intikam planı yaptı ve uygulama geçti.

Dizinin final sahnesinde eşinin ihanetini ortaya çıkarmak için günlerce plan yapan Yıldız, katıldığı bir davette eşi Çağatay ve yasak aşkı Kumru'yu ifşa etti.

Yıldız'ın intikam planı Twitter'e adeta kasıp kavurdu.

Eşi Çağatay'ın kendisini komşusu Kumru ile aldattığını öğrenen Yıldız, boşanma avukatıyla planlar yapmaya başladı. Kumru'nun işini elinden almak için onun çalıştığı kozmetik firmasıyla işbirliği yapan Yıldız, çıkardığı ürünle adından söz ettirdi.

Yıldız, herkesin içinde Çağatay ve yasak aşkını ifşa etti

Ürünlerini kendi alarak kısa sürede firmaya satış rekoru kırdıran Yıldız, markanın özel verdiği davete katıldı. Davete Kumru'yu da davet eden Yıldız, herkesin içinde Çağatay ve yasak aşkını ifşa etti.