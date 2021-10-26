Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Füzuli Uluslararası Havalimanı'nın açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı topraklarda inşa ettiği ilk havalimanı olan Füzuli Uluslararası Havalimanı'na indi. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Füzuli Uluslararası Havalimanı’nın açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ'a geldi. Erdoğan’ı taşıyan uçak, Füzuli ilinde 8 ayda inşa edilen ve Karabağ'ın dünyaya açılan kapısı olan Füzuli Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı. Erdoğan, Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na inen ilk cumhurbaşkanı olurken, kendisini karşılayan Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile birlikte havalimanının açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyareti kapsamında Aliyev ile birlikte Ahmetbeyli-Füzuli-Şuşa, Ahmetbeyli-Horadiz- Mincivan-Ağbend kara yolunun açılışını ve Zengilan'da Türkiye'nin de katkılarıyla inşa edilecek Akıllı Tarım Kampüsü'nün temel atma törenlerine katılacak. Erdoğan, Aliyev ile Zengilan ilindeki Akıllı köyünü ziyaret edecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.