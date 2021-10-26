Star Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak: '2023 seçimleri silahsız 15 Temmuz olacak'

Star'ın Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak'tan 2023 yılında yapılacak olan seçimlerle ilgili olay benzetme. Albayrak, "Ben 2023'ün silahsız 15 Temmuz olacağını düşünüyorum. Böyle bir teşebbüs olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Star gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, 2023’te yapılması planlanan seçimlerle ilgili dikkat çeken açıklamada bulundu. Seçimlerle darbeyi aynı kefeye koyan Nuh Albayrak, "Ben 2023'ün silahsız 15 Temmuz olacağını düşünüyorum. Böyle bir teşebbüs olacağını düşünüyorum" dedi.

Kanal24'te yayınlanan Hasan Basri Yalçın ile “Brifing Saati” programın 10 ülkenin büyükelçiliklerinin Osman Kavala'nın serbest bırakılması için yaptığı çağrıyı yorumlayan Albayrak, çağrının uzun vadeli bir sürecin başlangıcı olduğunu savundu.

Albayrak, "Ben 2023 seçimlerinin silahsız 15 Temmuz olacağını düşünüyorum. Böyle bir teşebbüs olacağını düşünüyorum. Biden dediğimiz kişi yöntem olarak uluslararası ilişkileri karşıdaki ülkelerin iç dinamiklerini kullanarak çözmeye çalışan birisidir" dedi.

Biden Erdoğan'ı muhalefetle devirme sürecini Kavala ile başlattı

Nuh Albayrak bugünkü köşe yazısında da iddiasını şöyle açıkladı:

Biden "Erdoğan'ı, Türkiye'deki muhalefet ile birlikte devirme" sürecini Kavala açıklamasıyla başlatmıştır. Bu teşebbüsü, Batı'nın "intihar dalışı" olarak değerlendirmek de mümkündür.

Çünkü Türkiye'de vesayet sisteminin çöpe atılmasıyla birlikte Batılı emperyalistler, içeriden operasyon kabiliyetlerini tamamen kaybetmişlerdir. Yani yüzyıllardır kullandıkları uzaktan kumanda cihazlarının, 2018'den bu yana çalışmaz hale gelmesiyle çılgına dönmüşlerdir.

367 gibi bir garabetle iktidara çelme takan bir parlamento veya kritik iddianameleri hazırlarken CIA'ya danışan Zekeriya Öz'lerin yürüttüğü bağımsız(!) yargı olsaydı bu büyükelçilerin meydana dökülmesine hiç gerek kalmayacaktı. Batılı emperyalistler yine devletin farklı kademelerine, farklı yöntemlerle etki ederek sömürü hedeflerine ulaşacaklardı.

ABD'nin hedefi: Muhalefet ile el ele 'vesayet sistemi'ne...

O halde kapısını penceresini vesayete karşı sımsıkı kapatan Cumhurbaşkanlığı sistemi değişmelidir! Yani 2023 seçimlerini mutlaka, vesayet sistemine dönüş sözü verenler kazanmalıdır!

Vesayetçi Türkiye'yi arayan Biden öncülüğündeki küresel sömürgecilerle ucuz yolla iktidar arayan Kılıçdaroğlu öncülüğündeki kifayetsiz siyasetçilerin oluşturduğu ittifak, ortak düşmanları olan Erdoğan'dan kurtulmak için daha nice içli-dışlı entrikalara başvuracaktır.

Bu ülkeyi önemseyen herkes buna hazır olmalıdır

Anlayacağınız Batılıların, son küstahlıklarından geri adım atmaları kimseyi yanıltmasın. Biden'in de açıkça ilan ettiği gibi; Türkiye'yi 2023'te "silahsız bir 15 Temmuz" teşebbüsü bekliyor. Bu ülkeyi önemseyen herkes buna hazır olmalıdır. Ve maalesef "parlamenter sistem"ciler de aynen "meşrutiyetçi İttihatçılar" gibi emperyalist Amerika'nın saflarında olacak.