TV8 MasterChef Somer Şef Burcu'nun kafasına ayva fırlattı: Hayırdır şef...

TV8 MasterChef 2021 son bölümde yarışmacı Burcu ilk kez potada değildi ancak ne olduysa oldu ve Somer Şef Burcu'nun kafasına ayva fırlattı! Burcu bir anda neye uğradığını şaşırdı.

TV8'de yayınlanan MasterChef'te olaylar bitmiyor. 25 Ekim akşamı yayınlanan son bölümde Somer Şef, Burcu'nun kafasına ayva fırlattı.

TV8'in en çok takip edilen yarışması MasterChef Türkiye'nin, yarışmacıların 25 Ekim akşamı çiğ köfte yaparak kıyasıya yarıştığı bölümünde bir de kaza meydana geldi. Şef Somer Sivrioğlu, balkonda bulunan yarışmacı Burcu'nun kafasına kazara ayva fırlattı.





Bir anda neye uğradığını şaşıran Burcu'nun canı ciddi anlamda yandı. Ekip arkadaşları Burcu'yu teselli etmeye çalışırken bir yandan da kahkahalarını tutamadılar.











Aşağı kattan balkona ayva fırlatmaya çalışırken yanşlışlıkla Burcu'nun kafasını hedef alan Somer Şef ise Burcu'dan özür diledi.







"Şefim hayırdır, siz de mi bir grubun üyesisiniz"

Burcu'da bu özüre esprili bir yanıt vererek "Şefim hayırdır, siz de mi bir grubun üyesisiniz" diyerek kendisine karşı yarışmacı arkadaşları tarafından bir gruplaşma hareketi olduğunu kinayeli bir dille ifade etti.