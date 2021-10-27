"Yargıda her tarikatın WhatsApp grubu var" diyen Yargıtay üyesi kim? Yüksel Kocaman mı?

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Yargıtay üyesi, "Her tarikatın WhatsApp grubu var" dedi. Hak-Yolcu Danıştay üyesi "Bize 'Yargıya çöktüler' diyen rüşvetçidir" karşılığını verdi. Bu iki ismin kim olduğu tartışılırken iki isim gündeme geldi. O isimlerden birisi konuştu.

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Yüksek yargı mensuplarının gazeteci İsmail Saymaz'a isim vermeden yaptığı iki açıklama tartışılmaya devam ediliyor. O isimlerin kimliğini Saymaz açıklamadı ancak iki isim ortaya atıldı. O isimlerden Yargıtay Üyesi Yüksel Kocaman, Independent Türkçe'ye konuştu.

"Yargı da her tarikatın kendi WhatsApp grupları var"

Bir Yargıtay üyesinin, "Yargıda her tarikat ve cemaatin kendi WhatsApp grupları var. Haremlik - selamlık toplantı yapıyorlar. Bu artık bir milli güvenlik sorunu" sözleri, geçen haftaya damga vurdu.

"Kendi hakkında rüşvet/borsa iddiaları var da..."

Bu hafta ise kendisinin Hak-Yolcu olduğunu gizlemeyen bir Danıştay üyesi konuştu ve "Meçhul Yargıtay üyesinin durduk yerde bu iddialarda bulunması ister istemez, acaba kendi hakkında rüşvet/borsa iddiaları var da HSK'ca incelenmesi ve soruşturulmasının önüne mi geçmek için bu çıkışı yaptı sorusunu akla getiriyor" dedi.

Kulisler iki ismi işaret ediyor

İki yüksek yargı üyesi de gazeteci İsmail Saymaz'a konuştu. Saymaz, ne Yargıtay üyesinin ne de Danıştay üyesinin ismini açıkladı. Ancak yargı kulislerinde, ismi saklı Yargıtay üyesinin, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Danıştay üyesinin ise Muharrem Özkaya olduğu konuşuluyor.

Ankara Başsavcısı iken Yargıtay üyesi oldu

"Her tarikatın WhatsApp grubu var" sözlerinin kendisi tarafından dile getirildiğine yönelik kulis bilgisi ve Muharrem Özkaya olduğu öne sürülen Danıştay üyesinin yanıtı, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'yken 27 Kasım 2020'de Yargıtay üyeliğine atanan Yüksel Kocaman'a soruldu.

Yüksel Kocaman 'O Yargıtay üyesi ben değilim" demedi

Independent Türkçe'ye konuşan Kocaman, "Her tarikatın WhatsApp grubu var" sözlerinin kendisine ait olmadığına ilişkin bir yalanlama yapmadı. "Bunlarla polemiğe girmek istemiyorum" diyen Kocaman, şunları ekledi:

"Herkes iddiasını ispatlamakla mükelleftir..."

"4 yıl boyunca onurumla, şerefimle, devlet adamı kimliğimle 15 Temmuz'dan sonraki zor dönemde görev yaptım. Herkes iddiasını ispatla mükelleftir. Aksi halde yalancı ve iftiracı konumundadır."