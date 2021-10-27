HDP'li Pervin Buldan'ın tezkere oylamasında zor anları! Yanlışlıkla evet dedi

Millet İttifakı'nı ayıran tezkere oylamasında CHP'liler HDP ile hareket etti. TSK'ya gerektiğinde Suriye ve Irak'a askeri operasyon düzenleme yetkisi veren tezkere oylamasında HDP'nin blok oyunu ise Pervin Buldan bozdu.

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye ve Irak'taki görev süresini iki yıl uzatacak tezkere TBMM Genel Kurulunda düzenlenen oylama ile kabul edildi. Tezkereye CHP ile birlikte karşı çıkan HDP'nin Eş Başkanı Pervin Buldan, oylamada yanlışlıkla 'evet' oyu verdi.

TSK'ya gerektiğinde sınır ötesi harekat ve müdahale konusunda Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen tezkere AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla kabul edildi. Tezkere oylamasında CHP ve HDP'liler ise "hayır" oyu kullandı.

Elini indirdiler

HDP'nin blok oyunu ise HDP Eş Başkanı Pervin Buldan bozdu. Buldan, tezkere oylaması sırasında "evet" oyu kullanmak için elini kaldırdı. Buldan'ın kalkan elini ise yanındaki milletvekili arkadaşı indirdi. Meclis'teki bu anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.