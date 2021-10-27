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Millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı Prof. Dr. Özgür Demirtaş mı? Demirtaş tek cümle etti

Millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı Prof. Dr. Özgür Demirtaş mı? Demirtaş tek cümle etti

Gazeteci Emin Çapa "Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu" demişti. Abdülkadir Selvi o ismin ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş olduğu iddiasını Özgür Demirtaş'ın kendisine sordu...

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Halk TV programcısı Emin Çapa, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayını bulduğunu iddia etmişti. "Seçmen beğenir mi? Ben ciddi bir şok yaşadım, henüz emin değilim" diyen Emin Çapa, "Partilerle ilişkisi yok, adı kamuoyunda bilinmeyen, tanınmayan biri" ifadelerini kullanmıştı. Abdulkadir Selvi, kulislerde Kılıçdaroğlu'nun adayının ekonomist Özgür Demirtaş olduğu iddialarının konuşulduğunu yazdı. Özgür Demirtaş bu iddia için ne dedi? İşte Selvi'nin yazısından ilgili bölümler...

Geleceği parlak olan genç bir profesör!

Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş’ı tanıyorsunuz. Geleceği parlak olan genç bir profesör. Ekonomiyi halkın anlayacağı dilden konuşuyor. Sosyal medyayı da çok etkin bir şekilde kullanıyor. Ekonomi benim alanım değil, o nedenle Özgür Demirtaş’ın alanına girmedim. Bu kez o benim alanıma girdi.

Özgür Hoca görüştüğü kişilere 'adayı benim' izlenimi veriyor

Bir süredir siyasi kulislerde Özgür Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adayı olduğu konuşulmaya başlandı. Hatta Özgür Hoca’nın görüştüğü bazı isimlere Kemal Kılıçdaroğlu’nun adayı olduğuna dair bir izlenim verdiği söyleniyor. Kılıçdaroğlu kendisi aday değil mi?

Sordum 'hiç şaşırmadı' ama konuşmadı da

Ayrıca Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş dururken Özgür Demirtaş’ın adaylığı nereden çıktı diyebilirsiniz. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı daha şanslı görenlerdenim ama yine de Özgür Hoca’yı aradım. ‘Cumhurbaşkanı adayı olduğunuz konuşuluyor’ dedim. Şaşırmadı. Ama konuşmadı da.

Kılıçdaroğlu, Akşener ve Karamollaoğlu ile görüştürdü mü?

 ‘Ailede bir prensip kararı aldık. Siyaseten hiçbir şey söylemeyeceğiz’ dedi. Kararına saygı duydum. Ama kulislerde Kılıçdaroğlu’nun muhtemel adayı olarak Temel Karamollaoğlu ve Meral Akşener’le görüştüğünün konuşulduğunu söyledim. Aynı prensibini hatırlatmakla yetindi.“

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