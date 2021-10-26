Açık lise sınavı online mı 2021 sınav yerleri ne zaman açıklanır?

Lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler AÖL sınav tarihleri ne zaman araştırması yapmaya başladı. Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4 Aralık ve 5 Aralık tarihlerinde yapılacak. AÖL sınavlarının online değil, yüz yüze yapılması planlanıyor.

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Lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları için geri sayıma başladı. Sınava katılım sağlayacak öğrenciler, bir yandan sınava hazırlanırken bir yandan da AÖL sınavı ile ilgili bilgileri araştırıyor. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?

AÖL 1. dönem sınavları için öğrencilerin hazırlıkları başladı. 2021-2022 eğitim yılının ilk AÖL sınavlarına girmek için sabırsızlanan adaylar, MEB ya da diğer resmi kanallardan gelecek açıklamalara odaklandı. İşte, MEB Açık Lise sınavlarından son gelişmeler...

AÖL 1. dönem sınavları ne zaman: Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4 Aralık ve 5 Aralık tarihlerinde yapılacak.

AÖL sınavları online mı yapılacak: Pandemi koşullarının, aşılama oranındaki artış dolayısıyla hafiflemesi ve okulların yüz yüze eğitime açılma kararının alınması dolayısıyla önümüzdeki dönem içerisinde sınavların yüz yüze gerçekleşme beklentisi bulunuyor.

Ancak nihai karar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.