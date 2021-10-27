2022 Mart ayı için bomba dolar tahmini! Commerzbank'a göre Mart 2022 dolar 11 lira olacak

Yabancı kurumların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentileri aşan 2 puanlık faiz indirimi sonrasında dolar/TL revizyonları devam ediyor. Son olarak Commerzbank Mart 2022 için belirlediği dolar/TL tahminini yükseltti.

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Commerzbank AG, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Eylül ayındaki faiz indiriminin bir enflasyon-kur sarmalı başlattığını, bu sarmalın da eninde sonunda faiz indirimlerinin sonlandırılması ve yeniden artırımlara yol açacağını öngördü.

10 liradan 11 liraya yükseltti

Bankanın Londra merkezli kıdemli gelişen piyasa ekonomisti Tatha Ghose tarafından yayımlanan raporda, faiz artırımları yeniden başlayana kadar Dövizde keskin yükselişler görülebileceği tahminine yer verildi. Banka Mart 2022 Dolar/TL tahminini 10’dan 11’e yükseltti.

'Faiz indirimlerinin durmasını beklemek saflık olur'

Raporda, "Yüksek enflasyonun olduğu bir ortamda gerçekleşen faiz indirimleri liranın zayıflamasına neden oldu. Türk lirasındaki zayıflama da enflasyonu körüklerken, bu sarmala da neden oluyor. İlave faiz indirimleri çok büyük olasılıkla masada olmaya devam ediyor çünkü indirimler temel ekonomik değerlendirmelere dayanmıyor. Bu nedenle faiz indirimlerinin finansal piyasa baskıları haricindeki nedenlerle durmasını beklemek saflık olur” ifadeleri kullanıldı.

"TL ara dönemlerde değer kazanacaktır"

Raporda yüksek carry getirisi nedeniyle TL'nin satış baskısının zamanlamasının daha somut hale gelmesine kadar ara dönemlerde değer kazanacağı ancak sonunda carry getirisinin bir savunma sağlayamayacağı belirtildi. Ghose, 2022 ilk çeyrek tahmininin “çok değerli bir matematiksel hesaba dayanmadığını ancak yaşanabilecek keskin yükselişleri temsil edecek bir seviye olduğunu” belirtti.

SocGen'den dolar/TL'de bir haftada ikinci güncelleme: 2022 sonu 12.5 lira Societe Generale, hafta başında yıl sonu dolar/TL tahminini güncelleyerek 9,25'ten 9,80'e çıkarmasına rağmen TCMB'nin faiz kararı sonrasında ikinci bir güncelleme yayımlayarak yıl sonu kur tahminini 10,30'a çıkardı. Societe Generale, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 18’den yüzde 16’ya indirmesinden sonra 2021 sonu dolar/TL tahminini 9,80’den 10,30’a çıkarırken 2022 sonu için tahminini 12,5 olarak belirledi. Societe Generale, 18 Ekim’de yayımladığı raporda yıl sonu için dolar kuru tahminini 9,25’ten 9,80’e çıkarmış, TCMB’nin Ekim ayında faizleri 100 baz puan indirmesini beklediğini söylemişti.

Barclays'in dolar/TL tahmini 9,70

Barclays de TCMB'nin yüzde 15'te durmadan önce önden yüklemeli olarak indirimlere devam edeceğini, ancak bunun 18 Kasım'daki toplantıda tek seferde yapılacağını öngördü. Barclays'den Ercan Ergüzel, "2022'ye baktığımızda, yukarı yönlü risklerle birlikte faizlerin yüzde 15'te sabit kalacağını tahmin ediyoruz" dedi. Barclays ayrıca Türkiye'de enflasyonun yıl sonunda yüzde 15.5 olacağını öngördü ve 2021 yıl sonu dolar/TL tahminini 9,70 olarak teyit etti.

Medley’in dolar/TL beklentisi sene sonu için 10

Medley Advisors Gelişen Piyasalar Direktörü Nick Stadtmiller, indirimin beklentilerinin üzerinde olduğunu fakat TCMB'nin olası indirimler için sınırlı alan kaldığı vurgusu yaptığını söyledi. Yılın geri kalan bölümü için 100 baz puan daha indirim beklediğini belirten Stadtmiller fakat bugünkü hamleden sonra bundan daha fazla faiz indirim riskinin yükseldiğini ifade etti. Stadtmiller, bu yıl doların 10 liraya yükselmesini tahmin ettiğini belirtti.

HSBC de dolar/TL tahminini yükseltti Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklentileri aşan faiz indiriminin ardından yabancı kurumlar dolar/TL beklentilerini yukarı yönlü güncellemeye devam ediyor. Beklentilerini yukarı yönlü güncelleyen kurumlardan biri de HSBC oldu. HSBC yıl sonu dolar/TL tahminini 8,65’ten 9,80’e, 2022 yıl sonu tahminini ise 8,80’den 10,70’e yükseltti.

Unicredit de sert güncelleme yapmıştı

Unicredit, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 16’ya indirmesinden sonra sene sonu Dolar/TL tahminini 9,3’ten 10,5’e güncellerken 2021 sonunda faizlerin yüzde 14’e inmesini beklediklerini söyledi.