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Trabzon'da fasulye çubuğu yapmaya gitti! Yaşlı adam kayıplara karıştı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Trabzon'da fasulye çubuğu yapmaya gitti! Yaşlı adam kayıplara karıştı

TRABZON’un Maçka ilçesinde 7 gün önce fasulye çubuğu yapmak için fındık bahçesine giden yaşlı adamdan haber alınamıyor.

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Trabzon’un Maçka ilçesindeki Yazlık mahallesinde eşi ve kızları ile birlikte yaşayan Mehmet Kılıç (79), 7 gün önce fasulye çubuğu yapmak için fındık bahçesine gitti. Bir süre sonra geri dönmeyen Kılıç’ın yakınları şüphelenerek fındık bahçesini kontrol etti. Yaşlı adamın fındık bahçesinde olmadığı öğrenen yakınları durumu yetkilileri bildirdi. Kaybolan yaşlı adamın bulunması için bölgeye AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri sevk edilirken, ekipler tarafından bahçede yapılan incelemede yaşlı adamın yaptığı fasulye çubukları bulundu.

Yaşlı adam arama-kurtarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalara rağmen 7 gündür bulunamazken, 79 yaşındaki Mehmet Kılıç’a alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğu öğrenildi. Ekipler tarafından bölgedeki arama çalışmaları genişletilirken, yaşlı adamın fındık bahçesine giderken yanında getirdiği kazma ve baltaya da ulaşılamadığı öğrenildi.

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