İstanbul'da kirası 1200 TL doğa manzaralı dairenin içini gören şaşkına döndü

Sahibinin 1 odalı daire için istediği kira bedeli ise aylık bin 250 lira. Oda için ayrıca bin 250 lira depozito, bin 250 lira da emlakçı komisyonu isteniyor. Bu odayı kiralamak isteyenlerin ilk etapta 3 bin 750 lira ödemesi gerekiyor.