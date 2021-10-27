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Ticaret Bakanı Muş'tan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e ihracat yanıtı: Üzülmeyin sevinin...

Ticaret Bakanı Muş'tan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e ihracat yanıtı: Üzülmeyin sevinin...

Ticaret Bakanı Muş, "Sayın Akşener rakamları eğip bükmüş, biz düzeltelim" dedi ve 2000-2021 döneminde dünya ihracatı yıllık ortalama yüzde 5,5 artarken, Türkiye'nin ihracatının yüzde 9,8 artış gösterdiğini belirtti.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ihracat rakamlarıyla ilgili eleştirilerini yanıtladı.

Bakan Muş, paylaşımında, "Sayın Akşener rakamları eğip bükmüş, biz düzeltelim. 2000-2021 döneminde dünya ihracatı yıllık ortalama yüzde 5,5 artarken Türkiye ihracatı yüzde 9,8 arttı. Aynı dönemde dünya ihracatı 3,1 kat büyürken, Türkiye ihracatı 7,2 kat büyüdü. Rakamları eğip bükebilirsiniz ama hakikati asla!

Bir de ekleme yapalım: 2000 yılında yüzde 51 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bugün yüzde 83,3'e ulaşmıştır. Buna da üzülmeyin, sevinin Sayın Akşener." ifadelerini kullandı.

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