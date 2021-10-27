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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a o video için tepki: 'Oynatalım Uğurcum' siyasetinde...

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a o video için tepki: 'Oynatalım Uğurcum' siyasetinde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'na dair video izletmesine CHP lideri sosyal medya hesabından cevap verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında videolarını gösteren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Sevgili Şahsım, görüyorum ki muhalefet olmayı iyice kabullenmişsin" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şahıs, grup konuşması yapıyor; dakikalarca videolarımı gösteriyor. Sevgili Şahsım, görüyorum ki muhalefet olmayı iyice kabullenmişsin. 'Oynatalım Uğurcuğum' siyasetinde sana başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

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