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AB'den Polonya'ya şok ceza her gün için 1 milyon euro ceza

AB'den Polonya'ya şok ceza her gün için 1 milyon euro ceza

AB Adalet Divanı, AB yasalarını uygulamaya sokmadığı her gün için Polonya’ya 1 milyon euro para cezası kesti.

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Varşova-Brüksel geriliminde yeni adım. AB Adalet Divanı, AB yasalarını uygulamaya sokmadığı her gün başına Polonya’ya 1 milyon euro para cezası kesti.  

AB'nin en yüksek mahkemesi olan Adalet Divanı'nın kararı, AB Komisyonunun geçen ay Polonya'ya mali ceza verilmesi talebinin ardından alındı.

Lüksemburg'da bulunan mahkemeden yapılan açıklamada, "AB'nin yasal düzenine, özellikle hukukun üstünlüğü gibi üzerinde kurulu olduğu değerlere ciddi ve tamir edilemez zararların verilmesini engelleme bakımından bu cezanın gerekli olduğu" belirtildi.

Yargı bağımsızlığına zarar verildi suçlaması

Polonya hükümeti, yargıçlara yönelik disiplin mekanizması kurulduğu, bu yolla yargıçların "susturulduğu" ve yargının bağımsızlığına zarar verildiği suçlamalarıyla eleştiriliyordu.

AB Adalet Divanı, temmuzda disiplin mekanizmasının durdurulması gerektiği yönünde karar almıştı. AB mahkemesi, Polonya'ya bu kararının uygulamadığı gerekçesiyle günlük 1 milyon avroluk para cezası vermiş oldu.

AB, Polonya'ya verilecek fonları onaylamadı

AB ile Polonya arasında son dönemde yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ve ulusal yasaların AB hukukunun üstünde olup olmadığı gibi konularda anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Polonya'nın yargıçlara yönelik disiplin mekanizmasının dışında Polonya Anayasa Mahkemesi'nin "ulusal yasaların bazı alanlarda AB hukukundan önce geldiğine" yönelik kararı da tartışma konusu oldu. Polonya hükümeti kararı savunurken AB kurumları, AB yasalarının ulusal yasalardan üstün olduğunu belirtiyor.

AB Komisyonu, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçları ile mücadele amacıyla üye ülkeler için hazırlanan kurtarma fonu kapsamında Polonya'ya vereceği 23,9 milyar avro fonu henüz onaylamadı.

AB içindeki bazı ülkeler, Polonya ve AB ile benzer sorunlar yaşayan Macaristan'a Birlik'in kurtarma fonundan verilecek payın "şartlılık mekanizması gereği" onaylanmamasını savunuyor.

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