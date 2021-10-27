Meral Akşener'den Erdoğan'a: Mintax’la canım Mintax'la

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Türkiye'de devlet eliyle kara para akladığını öne sürerek, 'Uyuşturucu mu satıyorsun? Getir paranı. Türkiye'den para mı kaçırdın? Getir paranı. Yüzde 1 komisyonla paranı da seni de aklıyorum' diyor. Çamaşır suyu reklamı değil AK Parti iktidarı. "Mintax’la canım Mintax'la" dedi.

Abone ol

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener'in konuşmasından başlıklar şöyle:

"İktidardakilerin becerikli ellerinde paralarımızın iyice pul, emeklerimizin zayi edildiği bir haftayı daha geride bıraktık. Geçtiğimiz hafta bir kez daha gördük ki sayın Erdoğan'ın milli güvenlik tanımı kendi koltuğunun güvenliğinden başka bir şey değil. Geçinemiyor musunuz o zaman teröristsin, iflasın eşiğinde misin o zaman hainsin, sosyal medyada eleştiri mi yazdın milli güvenlik için bir tehditsin.

"Başlı başına bir milli güvenlik tehdididir"

Şu ucube duruma bakar mısınız? Oysa ülkemizdeki asıl milli güvenlik tehditleri nedir biliyor musunuz? Evine ekmek götüremeyen babalar, tencere kaynatamayan anneler, huzuru yurt dışında arayan gençler, üretemeyen sanayiciler, AK Parti'nin kaderi ile devletin kaderi birdir diyen milletine yabancılaşmış siyasiler bir milli güvenlik tehdididir Tüm bunların gerçek sebebi olan Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi ülkemiz için başlı başına bir milli güvenlik tehdididir.

Kara para aklanıyor

Bu vizyoner yönetim anlayışının sonucunda gri listeye girdik. Bu gri listede dünyanın en büyük 10 ekonomisinin arasından hiçbiri yok. İlk 20 ekonomisinden de kimse yok, ilk 30 ekonomisinden ise sadece Türkiye var.

Bu listeye eğer ülkenizde yoğun miktarda para aklanıyor, terörist gruplar ülkenizden finansman sağlıyor ve siz hiçbir mücadele sergilemiyorsanız giriyorsunuz. Türkiye'nin düşürüldüğü duruma bakar mısınız? Bu rezillik karşısında iktidar ne yaptı dersiniz? Hep bir ağızdan 'dış güçler' demeye başladılar.

Ülkemizi bu haksızlığa uğratanın da iktidarın bizzat kendisi olduğunu biliyoruz. Türkiye'de gerçekten para aklanıyor mu? Evet maalesef aklanıyor hem de bizzat devlet eliyle aklanıyor. Bu ucube sistemde iktidar diyor ki, 'Uyuşturucu mu satıyorsun? Getir paranı. Türkiye'den para mı kaçırdın? Getir paranı. Yüzde 1 komisyonla paranı da seni de aklıyorum' diyor. Çamaşır suyu reklamı değil AK Parti iktidarı. "Mintax’la canım Mintax'la"