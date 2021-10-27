Rojin Haspolat aslen nereli babası ne iş yapıyor Ozan Tufan eşi kimdir?

Watford'a transfer olan Ozan Tufan ve eşi Rojin Haspolat'tan sevindiren bebek müjdesi geldi. İngiliz basınının 1 ay önce duyurduğu haber doğru çıktı eşi Rojin Haspolat'ın 6 aylık hamile olduğunu Ozan Tufan duyurdu. Peki kimdir Rojin Haspolat, kaç yaşında, aslen nereli ve babası ne iş yapıypr?

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Fenerbahçe'den Watford'a transfer olan Ozan Tufan ve eşi Rojin Haspolat, hayatlarının en mutlu günlerini yaşıyor. Rojin Haspolat 6 aylık hamile, haberi Ozan Tufan instagram hesabından sürpriz noyutla paylaştı. Bu güzel haberin ardından Rojin Haspolat yeniden merak konusu oldu.

Ozan Tufan ile Rojin Tufan Haspolat, 28 Eylül 2020'de nişanlanmıştı. Nişan töreninde kurdeleyi Fenerbahçe başkanı Ali Koç istemiş, törende dönemin Fenerahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu de yer almıştı.

Rojin-Ozan çifti, 1 Nisan akşamı, Çırağan Sarayı'ndaki düğünle evlendi. Çiftin nikah şahitliklerini yine Ali Koç ve Emre Belözoğlu yapmıştı.

Nişanlandığı dönemde Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu'ndan büyük destek gören, hatta nişanlısını bizzat Başkan Ali Koç'un istemesiyle güzel bir hatıra yaşayan Ozan Tufan'ın performansı da o dönem yükselmeye başladı.

Watford'a transfer olduktan sonra The Athletic'te Ozan Tufan değerlendirmesi yapan yazar Adam Leventhal,Tufan çiftinin yeni yılda bekbek beklediğini ve Rojin Tufan Haspolat'ın da İstanbul'daki işlerini hallettikten sonra İngiltere'ye gideceğini yazmıştı. Bu inceleme yazısı 23 Eylül'de yayınlandı.

Rojin Tufan, fotoğrafını '6 ay' notuyla paylaşırken, Ozan Tufan ise 'Aşklarım' yazıp bebek emojisi kullandı.

Rojin Haspolat kimdir: Rojin Haspolat, 14 Eylül 1996 tarihinde Ozan Tufan’ın altyapısında yıldızlaştığı Bursa’da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden mezun olan Rojin Haspolat daha sonra Bilgi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nü bitirdi. Rojin Haspolat, bazı sanat dergilerinde editörlük ve sanat festivali organizasyonu yapıyor.

Yardımseverliği ile dikkat çeken Rojin Haspolat, köy okullarına Ozan Tufan ile birlikte yaptığı yardımlar ile öne çıktı.

Rojin Haspolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları ve kendi güzelliği ile de dikkatleri üzerine toplamıştır.

Rojin Haspolat ile Ozan Tufan 31 Mart 2021 Çarşamba günü Çırağan Sarayı'nda yaptıkları tören ile dünya evine girdi.